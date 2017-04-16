На "Земле леопарда" потушили лесные пожары

Всего на территории Приморья за минувший сутки пожары ликвидированы в девяти муниципалитетах на площади более 230 гектаров, их тушили более 240 человек и 46 единиц техники. Сейчас в Приморье действует 12 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади более 234 гектаров, половина из них уже локализована примерно на половине проблемных площадей.