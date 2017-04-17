Фонд "Линия жизни" поможет детям Дальнего Востока

«Я очень давно не был во Владивостоке, около 10 лет. За это время многое изменилось. Я стал сольным исполнителем, записал три студийных альбома. Теперь решился на масштабные гастроли. Только потом узнал, что в это же время приезжают мои друзья – фонд «Линия жизни». Я понял, что это судьба. Концерт необычный, я решил попробовать для себя что-то новое, наладить контакт с публикой и выступить с акустической программой. Благотворительность должна сближать людей, поэтому жду всех на своём концерте завтра», - сказал певец Митя Фомин.