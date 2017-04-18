Информацию о мазуте в Анастасьевской протоке проверят следователи

Агентство писало, что очевидцы нашли подозрительные радужные пятна и плывущие по небольшой Анастасьевской протоке тёмные сгустки мазута. Эту картину мужчины сняли на камеры мобильного телефона и обратились в прессу и к представителям местного отделения Общероссийского народного фронта. Виновник нашёлся практически сразу. В утечке на своём объекте признались военные коммунальщики. Они сейчас занимаются устранением последствий аварии.