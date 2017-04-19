Мэрия Владивостока прокомментировала новые полномочия Межонова

Posted 19 апреля 2017, 00:17
Published 19 апреля 2017, 00:17
Modified 17 сентября 2022, 14:31
Updated 17 сентября 2022, 14:31
Мэрия Владивостока назвала назначение нового вице-мэра Константина Межонова исполняющим обязанности главы администрации «серьёзным кадровым назначением», сообщает РИА «Восток-Медиа». Само появление Межонова в мэрии прокомментировал и отстранённый от должности глава приморской столицы Игорь Пушкарёв.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что 14 апреля экс-депутат краевого Законодательного собрания и экс-лидер справедливороссов Константин Межонов занял пост заместителя мэра. В пресс-службе администрации Владивостока добавили: «Назначение и.о. - это совершенно рядовое, обычное дело. Когда глава города Игорь Пушкарёв был в отпуске, его тоже подменяли. И сейчас на этом посту с разной периодичностью могут оказаться как сам Межонов, так и Константин Лобода или Алексей Литвинов. Все назначения происходят в строгом соответствии с муниципальными актами и трудовым законодательством.
Стоит отметить, что назначение нового замглавы города оказалось настолько «незначительным», что находящийся в статусе экс-главы Владивостока Игорь Пушкарёв даже написал об этом на своей страничке в социальной сети:
«Поздравляю Константина Межонова с назначением заместителем главы администрации Владивостока. Константин Анатольевич имеет большой опыт управленческой работы. В текущих условиях решиться на такое назначение может только человек, ясно понимающий объём работ, который готов решать проблемные вопросы и трудиться на благо жителей города. Именно такими качествами обладают заместители главы Владивостока. Их работа подтверждает, что в своё время, при формировании управленческой команды города, был сделал правильный выбор», - оперативно написал из столичного СИЗО Пушкарёв.
Сотрудники пресс-службы администрации города добавили, что им «хотелось бы, чтобы людей волновали более важные вопросы, чем внутренние кадровые дела мэрии».