Мэрия Владивостока прокомментировала новые полномочия Межонова

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что 14 апреля экс-депутат краевого Законодательного собрания и экс-лидер справедливороссов Константин Межонов занял пост заместителя мэра. В пресс-службе администрации Владивостока добавили: «Назначение и.о. - это совершенно рядовое, обычное дело. Когда глава города Игорь Пушкарёв был в отпуске, его тоже подменяли. И сейчас на этом посту с разной периодичностью могут оказаться как сам Межонов, так и Константин Лобода или Алексей Литвинов. Все назначения происходят в строгом соответствии с муниципальными актами и трудовым законодательством.