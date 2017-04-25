«Терминал Астафьева» провёл масштабный субботник в Находке

Posted 24 апреля 2017, 23:41
Published 24 апреля 2017, 23:41
Modified 1 сентября 2022, 02:50
Updated 1 сентября 2022, 02:50
По инициативе ОАО «Терминал Астафьева» в находкинском микрорайоне Астафьева состоялся масштабный 4-дневный субботник. Предприятие организовало генеральную уборку жилмассива и традиционно предоставило школе № 1 «Полюс» инвентарь, материалы и «рабочие руки» – сотрудники «Терминала Астафьева» и сами включились в уборку территории.
Субботник продолжался всю прошлую рабочую неделю. Сначала участники привели в порядок сам микрорайон – вычистили от прошлогодней листвы и мусора склоны сопок, обочины и дворы. Итог – около 50 кубометров мусора вывезено на свалку. Эта цифра неокончательная, поскольку в настоящее время работы по вывозу отходов ещё продолжаются. В ключевой день субботника, 21 апреля, на уборку территории микрорайона вышли 45 сотрудников «Терминала Астафьева».
«У нас налажено отличное взаимодействие с «Терминалом Астафьева», уже не первый год предприятие предоставляет технику и рабочую силу для уборки территории. В целом качество выполненной уборки оценено нами на «отлично». Фактически субботник перерос в полноценное благоустройство территории», – рассказала работник «ГЖУ-1» Галина Сагитова.
По словам жительницы дома № 3а на улице Астафьева Ольги Заловой, в этом году, кроме традиционного наведения порядка на улицах, жители микрорайона в адрес «Терминала Астафьева» составили запрос на проведение работ по благоустройству.
«В этом году мы обратились к «Терминалу Астафьева» с конкретными просьбами. Во-первых, нам было важно решить вопрос с очисткой ливнёвок. Когда строили соседние дома для переселенцев из аварийного жилья, работы были выполнены с нарушениями. Теперь с сопок к нашим домам постоянно стекает грязь и глина. Вся эта масса забивается в ливнёвках, из-за чего двор стоит в воде. Теперь эта проблема решена – ливнёвки почищены. Вторая наша просьба связана с детским садом. Здесь ситуация аналогичная: после каждого дождя к нему невозможно подступиться: кругом лужи и глина, пройти было можно, только «утонув по колено в грязи». По такой дороге каждое утро в детский сад добирались больше ста родителей с детьми, а проезжающие машины разносили эту грязь дальше по всему району. С просьбой выровнять и отсыпать этот участок щебнем мы обратились к «Терминалу Астафьева», в чём предприятие нам и помогло. Ещё одна наша просьба была связана с заменой окон в подъездах жилых домов. Предприятие уже закупило оконные конструкции, первые на очереди – дома № 3а, 5а на ул. Астафьева».
Другая важная проблема, которую уже частично удалось решить, была связана с аварийной лестницей неподалёку от школьного стадиона. За годы эксплуатации площадка перед лестницей осыпалась, и ежедневно, рискуя здоровьем, по ней спускаются и поднимаются дети и взрослые.
«У нас тут каждый день с утра до вечера ходят люди. В основном по лестнице проходят те, кто идёт с остановки домой и наоборот. Лестница опасна для взрослых, что уж говорить о детях, которых тут всегда много из-за соседства со школой. По просьбе жителей площадка у лестницы была выровнена, а саму конструкцию лестницы и перила в скором времени установят», – сказал Роман Мирошник.
Один из старожилов дома № 105 на улице Астафьева Алла Афонченко сообщила, что по инициативе жильцов в план благоустройства внесли отсыпку прилегающей к дому территории.
«Перед нашим домом тянули кабель, рабочие раскопали землю и не заасфальтировали её. Даже щебнем не засыпали. Машины просто тонули, пройти было невозможно. На встрече с представителями «Терминала Астафьева» мы попросили помочь нам с отсыпкой этой территории. Сейчас внутриквартальная дорога отсыпана, и мы надеемся на то, что в будущем нам помогут и в её асфальтировании», – отметила старшая по дому.
Завершился субботник традиционно – на территории школы № 1 «Полюс». Нынешний стал четвёртым, проведённым совместными усилиями школы и предприятия, взявшего над ней шефство.
«Руководство «Терминала Астафьева» закупило необходимые для субботника инструменты и материалы – перчатки, грабли, мусорные мешки, краску. Во время субботника мы готовим клумбы к весенней посадке цветов и приводим в порядок пришкольный двор. К детям присоединяются и сами сотрудники предприятия, они занимаются более сложной работой – убирают тяжёлый мусор, очищают ливнёвки», – отметила директор образовательного учреждения Лариса Корзанова.
Она добавила, что в этом году также закуплены материалы для покраски фасада школы, а совсем недавно школе переданы поломоечная машина и моющий пылесос.
«Это мероприятие для нас уже стало традиционным, и в этом году мы планируем значительно расширить программу благоустройства. Мы понимаем, что соседство с предприятием для жителей микрорайона не является комфортным. Поэтому со своей стороны мы будем стараться максимально благоустраивать его, чтобы такое соседство в будущем не доставляло неудобств. Сейчас предприятие принимает активные меры по повышению экологической безопасности: закупается дополнительное оборудование – снегогенераторные пушки и безвентиляторные снегогенераторы, по всему периметру «Терминала Астафьева» с существующих 12,5 до 21 метра наращивается защитная сетка, приобретён вакуумный автомобиль-пылесос для очистки прилегающей территории микрорайона. Кроме того, нами разработана предпроектная схема строительства защитного купола над территорией угольного склада. Уверен, что жители микрорайона в скором времени увидят и почувствуют эти изменения», – прокомментировал исполнительный директор «Терминала Астафьева» Александр Ганин.