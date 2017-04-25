«Терминал Астафьева» провёл масштабный субботник в Находке

«В этом году мы обратились к «Терминалу Астафьева» с конкретными просьбами. Во-первых, нам было важно решить вопрос с очисткой ливнёвок. Когда строили соседние дома для переселенцев из аварийного жилья, работы были выполнены с нарушениями. Теперь с сопок к нашим домам постоянно стекает грязь и глина. Вся эта масса забивается в ливнёвках, из-за чего двор стоит в воде. Теперь эта проблема решена – ливнёвки почищены. Вторая наша просьба связана с детским садом. Здесь ситуация аналогичная: после каждого дождя к нему невозможно подступиться: кругом лужи и глина, пройти было можно, только «утонув по колено в грязи». По такой дороге каждое утро в детский сад добирались больше ста родителей с детьми, а проезжающие машины разносили эту грязь дальше по всему району. С просьбой выровнять и отсыпать этот участок щебнем мы обратились к «Терминалу Астафьева», в чём предприятие нам и помогло. Ещё одна наша просьба была связана с заменой окон в подъездах жилых домов. Предприятие уже закупило оконные конструкции, первые на очереди – дома № 3а, 5а на ул. Астафьева».