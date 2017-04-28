Фрагмент Албазинской крепости возводят в Хабаровске

Posted 28 апреля 2017, 03:50
Published 28 апреля 2017, 03:50
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Участники клуба исторической реконструкции возвели в Хабаровске первый этаж галереи легендарной Албазинской крепости. Он расположился на территории центра «Взлёт». Работам не мешает ни дождь, ни холод. При изготовлении не используют гвозди — брёвна соединяют между собой. На металлические элементы, которые изготовили сами, решили крепить исключительно кровлю.
«В момент строительства конструкция остаётся достаточно живой, подвижной. Сейчас она шатается, а после закрепится венцами. Стык брёвен закрепится, они зажмутся. Получается примитивная версия Lego», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» член клуба исторической реконструкции «Рось» Лев Шибаев.
Возвести Албазинский острог хабаровские реконструкторы мечтали два года, но денег на это не было. Союз ректоров России выделил два миллиона рублей. По мнению экспертов, такое наглядное пособие поможет учащимся больше узнать об легендарном сооружении XVII века. В школьной программе тему осады крепости обходят стороной.
«О таких вещах узнают либо в музеях, либо в частных коллекциях, либо кто-то самостоятельно это всё изучает. Поэтому и возникла потребность показать школьникам крепость, дать потрогать все экспонаты. На следующей неделе мы уже приступим к возведению второго этажа», — отметил директор центра военно-патриотического воспитания «Взлёт» Олег Безгодов.
В этом году реконструкторы рассчитывают и на краевой грант. Он позволит воплотить в реальность ещё одну задумку — возведение надвратной башни. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что показать строение жителям и гостям краевого центра авторы проекта готовы уже 12 июня в рамках фестиваля «Меч Востока». Окончательно первый этап планируют завершить к сентябрю.