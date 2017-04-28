Фрагмент Албазинской крепости возводят в Хабаровске

Участники клуба исторической реконструкции возвели в Хабаровске первый этаж галереи легендарной Албазинской крепости. Он расположился на территории центра «Взлёт». Работам не мешает ни дождь, ни холод. При изготовлении не используют гвозди — брёвна соединяют между собой. На металлические элементы, которые изготовили сами, решили крепить исключительно кровлю.