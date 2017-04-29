vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2017, 07:14

Published 29 апреля 2017, 07:14

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Первомайское шествие пройдётся по автомобилистам Владивостока

29 апреля 2017, 07:14
ГИБДД просит с пониманием отнестись к временным неудобствам

Очередные масштабные коррективы движения транспорта во Владивостоке вступят в силу 1 мая. В связи с праздничным построением и шествием колонн в городе ограничат движение машин на многих улицах.

По данным пресс-службы ГИБДД, с 7 часов утра до 15:00 изменения произойдут на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Суханова: от пересечения с улицей Аксаковской до пересечения с Уборевича;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с Семёновской;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения со Светланской;

- по улице Семёновской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Светланской: от дома № 66 на улице Светланской до пересечения с улицей Алеутской;

- по улице Береговой: от пересечения с улицей Уборевича до дома № 38 на улице Светланской;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланской;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с 1-й Морской;

- по Корабельная набережной: от пересечения с улицей Семёновской до дома № 66 на улице Светланской;

- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения со Светланской;

- по улице Олега Кошевого: от пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев до пересечения с улицей Черёмуховой;

- по улице Очаковской: от пересечения с улицей Харьковской до пересечения с улицей Ужгородской;

- по улице Ужгородской: от пересечения с улицей Очаковской до пересечения с улицей Надибаидзе;

- по улице Надибаидзе: от пересечения с улицей Ужгородской до пересечения с улицей Калинина;

- по улице Гоголя: от дома № 27 на Гоголя до пересечения с улицей Щедрина;

- по улице Некрасовской: от пересечения с улицей Щедрина до дома № 38 на улице Некрасовской;

- по улице Луцкого: от дома № 21 до дома № 19 на улице Луцкого;

- по улице Всеволода Сибирцева: от пересечения с улицей Пушкинской до пересечения с улицей Луцкого.

Объезд будет осуществляться по улицам 1-я Морская, Тигровая, Семёновская, Калинина, Вилкова, Окатовая, Спортивная, Гоголя, Аксаковская, Всеволода Сибирцева, Некрасовская, Океанскому проспекту, Партизанскому проспекту.

На всех этих участках автомобильных дорог с ночи 30 апреля будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы. Полицейские обещают эвакуировать транспорт, припаркованный с нарушением требований остановки и стоянки.

Ограничат и движение большегрузного транспорта с Владивостокского морского торгового порта – с утра и до окончания мероприятия 1 мая.

ГИБДД Владивостока просит горожан и гостей с пониманием отнестись к временным неудобствам, во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям полиции и регулировщика, соблюдать правила дорожного движения.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#1 Мая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика