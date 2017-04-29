Первомайское шествие пройдётся по автомобилистам Владивостока

Posted 29 апреля 2017, 07:14
Published 29 апреля 2017, 07:14
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Очередные масштабные коррективы движения транспорта во Владивостоке вступят в силу 1 мая. В связи с праздничным построением и шествием колонн в городе ограничат движение машин на многих улицах.
По данным пресс-службы ГИБДД, с 7 часов утра до 15:00 изменения произойдут на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Суханова: от пересечения с улицей Аксаковской до пересечения с Уборевича;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с Семёновской;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения со Светланской;
- по улице Семёновской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Светланской: от дома № 66 на улице Светланской до пересечения с улицей Алеутской;
- по улице Береговой: от пересечения с улицей Уборевича до дома № 38 на улице Светланской;
- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланской;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельная Набережная;
- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с 1-й Морской;
- по Корабельная набережной: от пересечения с улицей Семёновской до дома № 66 на улице Светланской;
- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения со Светланской;
- по улице Олега Кошевого: от пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев до пересечения с улицей Черёмуховой;
- по улице Очаковской: от пересечения с улицей Харьковской до пересечения с улицей Ужгородской;
- по улице Ужгородской: от пересечения с улицей Очаковской до пересечения с улицей Надибаидзе;
- по улице Надибаидзе: от пересечения с улицей Ужгородской до пересечения с улицей Калинина;
- по улице Гоголя: от дома № 27 на Гоголя до пересечения с улицей Щедрина;
- по улице Некрасовской: от пересечения с улицей Щедрина до дома № 38 на улице Некрасовской;
- по улице Луцкого: от дома № 21 до дома № 19 на улице Луцкого;
- по улице Всеволода Сибирцева: от пересечения с улицей Пушкинской до пересечения с улицей Луцкого.
Объезд будет осуществляться по улицам 1-я Морская, Тигровая, Семёновская, Калинина, Вилкова, Окатовая, Спортивная, Гоголя, Аксаковская, Всеволода Сибирцева, Некрасовская, Океанскому проспекту, Партизанскому проспекту.
На всех этих участках автомобильных дорог с ночи 30 апреля будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы. Полицейские обещают эвакуировать транспорт, припаркованный с нарушением требований остановки и стоянки.
Ограничат и движение большегрузного транспорта с Владивостокского морского торгового порта – с утра и до окончания мероприятия 1 мая.
ГИБДД Владивостока просит горожан и гостей с пониманием отнестись к временным неудобствам, во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям полиции и регулировщика, соблюдать правила дорожного движения.