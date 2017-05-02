Лодка с рыбаками перевернулась на озере в Хабаровском крае

«Из-за течения невозможно спуститься на всю глубину, а она в том районе составляет около семи метров. Дело в том, что озеро с протокой в реку Амур, поэтому сильное течение. В настоящее время ожидаем хотя бы небольшого схода воды, чтобы продолжить поиск», — объяснил Евгений Грязнов.