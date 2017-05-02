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Posted 2 мая 2017, 03:55

Published 2 мая 2017, 03:55

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Лодка с рыбаками перевернулась на озере в Хабаровском крае

2 мая 2017, 03:55
Сюжет
МЧС
Происшествие случилось недалеко от места, где спасатели искали людей из затонувшей легковушки

В Хабаровском крае на озере Падалинское, где спасатели искали пассажиров утонувшего автомобиля, перевернулась резиновая моторная лодка с четырьмя рыбаками. «Крушение» произошло примерно в 30 метрах от берега.

«Пострадавшие были без спасательных жилетов, никаких средств спасения. Когда лодка перевернулась, пострадавшие успели зацепиться за неё, но лодку сильным течением стало затягивать в водоворот, глубина шесть-семь метров, а вода ледяная. Если бы не спасатели, люди могли погибнуть», — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Хабаровского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России Евгений Грязнов.

Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и передали их сотрудникам скорой. Рыбакам повезло, что их заметили — на озере работали спасатели-водолазы Хабаровского ПСО. Они искали людей, которые находились в легковушке, ушедшей под воду. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что людей до сих ищут, но поиски результатов не дают, ситуацию осложняет сильное течение.

«Из-за течения невозможно спуститься на всю глубину, а она в том районе составляет около семи метров. Дело в том, что озеро с протокой в реку Амур, поэтому сильное течение. В настоящее время ожидаем хотя бы небольшого схода воды, чтобы продолжить поиск», — объяснил Евгений Грязнов.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, чаще всего подобные происшествия случаются в праздничные дни. Люди нарушают правила безопасного поведения и чаще всего находятся на водоёмах в состоянии алкогольного опьянения.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#МЧС#Рыбаки#Озеро
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