Во Владивостоке загорелись "гостинки" на Партизанском проспекте

Posted 2 мая 2017, 00:05
Published 2 мая 2017, 00:05
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Сегодня ночью во Владивостоке произошёл крупный пожар. На Партизанском проспекте загорелся жилой дом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Этой ночью во Владивостоке вспыхнул жилой дом на Партизанском проспекте, 28а, расположенный рядом с СИЗО-1. Сообщение о пожаре в «гостинках» поступило на пульт пожарной охраны в 3:45. Огнеборцы быстро прибыли на место происшествия. Очаг возгорания обнаружили на втором этаже дома: там по всей длине полыхал коридор. Пламя охватило почтовые ящики и двери квартир. Огонь перекинулся на лестничные пролёты и начал подниматься к верхним этажам. В подъездах наблюдалось сильное задымление.
Пожарные начали эвакуацию людей из здания – некоторых жителей пришлось доставать из квартир при помощи автолестниц. Всего на улицу вывели 56 человек – никому из них не потребовалась медицинская помощь.
Работники ДПС перекрыли дорогу возле дома, чтобы пожарные автомобили могли свободно маневрировать возле горящего здания. Автовладельцам пришлось объезжать место ЧП по улице Алеутской и улице Гоголя.
Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, в 6:17 пожар удалось локализовать. Ещё через двадцать минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. В тушении пожара участвовало 56 человек личного состава и 11 единиц техники. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Квартиры жильцов не пострадали.
Сейчас экспертам предстоит выяснить причины происшествия. По неподтверждённой информации, подъезд попросту подожгли.
Пожары – частое явление в приморской столице. РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 30 апреля на улице Адмирала Юмашева загорелась девятиэтажка. Прибывшим пожарным пришлось эвакуировать детей с третьего этажа, где произошло возгорание, через выдвижные лестницы. Многим понадобилась медицинская помощь – люди едва не задохнулись в дыму. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. По другой версии, пожар могли спровоцировать курильщики в общем коридоре.