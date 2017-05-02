Во Владивостоке загорелись "гостинки" на Партизанском проспекте

Этой ночью во Владивостоке вспыхнул жилой дом на Партизанском проспекте, 28а, расположенный рядом с СИЗО-1. Сообщение о пожаре в «гостинках» поступило на пульт пожарной охраны в 3:45. Огнеборцы быстро прибыли на место происшествия. Очаг возгорания обнаружили на втором этаже дома: там по всей длине полыхал коридор. Пламя охватило почтовые ящики и двери квартир. Огонь перекинулся на лестничные пролёты и начал подниматься к верхним этажам. В подъездах наблюдалось сильное задымление.