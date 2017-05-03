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Posted 3 мая 2017, 10:57

Published 3 мая 2017, 10:57

Modified 1 сентября 2022, 07:34

Updated 1 сентября 2022, 07:34

Борис Кубай: остаётся молиться, чтобы тайфуны и наводнения обошли Приморье

3 мая 2017, 10:57
Сюжет
Погода
Главный синоптик края рассказал о проблемах финансирования

Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал о сбое в системе наблюдений на реках Приморья, которая пострадала от наводнения после тайфуна «Лайонрок». На восстановление испортившегося оборудования попросту нет денег, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», несколько лет назад появилось мобильное приложение «Реки Приморья», ставшее популярным не только среди жителей края, но и далеко за его пределами. Накануне пользователи этого сервиса получили сообщение о переводе в «оптимизированный» режим. Это значит, что теперь приложение показывает данные только с 2 гидрологических постов, а не с 64, как было ранее.

«Гидрометеорологические станции и посты, расположенные на берегах паводкоопасных рек, в числе первых встретили напор стихии. И хотя они в основном выстояли, но последствия, увы, остались. Бурные потоки воды вырывали со дна рек датчики, косые ливни при ураганном ветре заливали боксы с электроникой, размещённые на железобетонных опорах. Стихия наши датчики тоже изрядно потрепала, и на их восстановление требуется не только время, но и существенные денежные средства», - рассказал Борис Кубай.

Однако у сотрудников службы нет даже надежды на то, что материальные потери в этом году будут возмещены, а оборудование восстановлено. Недавно вышел приказ о распределении денежных средств на восстановление пунктов наблюдений узкому количеству территориальных УГМС (Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории РФ - прим. ред.), однако Примгидромет в этом списке отсутствует. Кроме Росгидромета, на запросы приморских метеорологов ко всему прочему не реагирует ни администрация Приморского края, ни Законодательное собрание.

«Пока что и там, и там в ответ на наши обращения — молчание. Возможно, ещё время не пришло? Остаётся только молиться, чтобы тайфуны и наводнения нынешним летом Приморский край обошли стороной. Но даже если этим летом сильно повезёт, ежегодного везения не бывает», - подытожил Борис Кубай.

#Новости#Общество#Погода
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