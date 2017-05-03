Борис Кубай: остаётся молиться, чтобы тайфуны и наводнения обошли Приморье

Однако у сотрудников службы нет даже надежды на то, что материальные потери в этом году будут возмещены, а оборудование восстановлено. Недавно вышел приказ о распределении денежных средств на восстановление пунктов наблюдений узкому количеству территориальных УГМС (Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории РФ - прим. ред.), однако Примгидромет в этом списке отсутствует. Кроме Росгидромета, на запросы приморских метеорологов ко всему прочему не реагирует ни администрация Приморского края, ни Законодательное собрание.