Музей техники на Садгороде пригласил гостей на день открытых дверей

Posted 4 мая 2017, 07:14
Published 4 мая 2017, 07:14
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
День Победы в музее «Техника ХХ века в Приморском крае» на Садгороде объявлен днём открытых дверей. Вход в музей будет бесплатным для всех желающих. Вдобавок гостей угостят солдатской кашей и чаем, приготовленными на полевой кухне.
Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что к очередной годовщине Победы в музее техники приготовили новую экспозицию – построили командирский блиндаж и оборудовали по стандартам Красной армии окопы. Посетители смогут вплотную ознакомиться с бытом советских солдат и сфотографироваться с военными атрибутами той эпохи.
Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист по связям с общественностью музея Юрий Морозов, 9 мая показательного боя-реконструкции в новых окопах не будет – члены военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт» будут участвовать в параде на центральной площади, и решено дать им возможность отдохнуть после этого. Однако военно-исторические реконструкции в дальнейшем станут регулярными мероприятиями музея. Также 9 мая гостям представят выставку стрелкового вооружения Красной армии. В 13:00 состоится торжественное открытие нового трёхэтажного музейного павильона, в котором в ближайшие недели разместятся патриотические стенды, бытовая техника советской эпохи и часть коллекции автомобилей и мотоциклов.