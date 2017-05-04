Музей техники на Садгороде пригласил гостей на день открытых дверей

Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист по связям с общественностью музея Юрий Морозов, 9 мая показательного боя-реконструкции в новых окопах не будет – члены военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт» будут участвовать в параде на центральной площади, и решено дать им возможность отдохнуть после этого. Однако военно-исторические реконструкции в дальнейшем станут регулярными мероприятиями музея. Также 9 мая гостям представят выставку стрелкового вооружения Красной армии. В 13:00 состоится торжественное открытие нового трёхэтажного музейного павильона, в котором в ближайшие недели разместятся патриотические стенды, бытовая техника советской эпохи и часть коллекции автомобилей и мотоциклов.