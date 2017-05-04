Руководители Приморья поздравили с юбилеем Светлану Морозову

«Самая ценная награда, которую вы заслужили своими делами и поступками, – безграничное уважение и доверие тысяч людей, – подчеркнул Александр Ролик. – Искренне сострадая тем, кто потерял своих самых близких, помогаете обрести силы жить дальше, верить в лучшее и светлое, в доброту и созидание. Вы никогда не боялись встать на защиту тех, кто оступился и оказался в изоляции, протянуть руку помощи, сохранить веру в человека. Благотворитель, меценат, вдохновитель и куратор десятков культурных, патриотических, спортивных проектов. Строгий общественный контролёр и беспристрастный судья для власти, справедливый и дальновидный общественный деятель».