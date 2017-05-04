Руководители Приморья поздравили с юбилеем Светлану Морозову

Posted 4 мая 2017, 01:27
Published 4 мая 2017, 01:27
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Председатель Законодательного собрания Александр Ролик принял участие в торжественном собрании, посвящённом 75-летию общественного деятеля, председателя совета почётных граждан муниципальных образований Приморского края Светланы Морозовой.
Поздравить Светлану Сергеевну с юбилеем пришли многие известные люди: руководители Приморского края и города Владивостока, представители ветеранских организаций и общественных объединений.
Светлана Морозова много лет является президентом благотворительного фонда «Участие», который оказывает юридическую, материальную, медицинскую и социальную помощь детям, оказавшимся в местах лишения свободы, помощь в трудоустройстве. Она возглавляет ассоциацию в поддержку детского и юношеского спорта, которая занимается организацией летнего отдыха детей, оказывает помощь в развитии спортивных единоборств, содействие в повышении квалификации тренерского состава, помощь в организации и проведении спортивных соревнований среди детей школьного возраста, в реконструкции спортивных сооружений для занятий массовым спортом.
«Вы – женщина, которая творит и созидает историю нашего края, - отметил в приветственном адресе Александр Ролик. – Мудрая и чуткая, верная и принципиальная, милосердная и сильная, талантливая и целеустремлённая – это только малая часть слов о вас. Вся ваша жизнь связана с Приморьем. Вы посвятили десятки лет развитию и поддержке культуры, становлению творческих коллективов, сохранению традиций и памяти».
За свою активную деятельность Светлана Морозова удостоена почётного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», медали «За трудовую доблесть», ордена Почёта, многочисленных наград от руководства региона, города, общественных организаций. В 2000 году ей присвоено звание «Почётный гражданин города Владивостока», с 2006 года она стала первым председателем совета почётных граждан Владивостока, а с 2014-го – председателем краевого совета почётных граждан.
«Самая ценная награда, которую вы заслужили своими делами и поступками, – безграничное уважение и доверие тысяч людей, – подчеркнул Александр Ролик. – Искренне сострадая тем, кто потерял своих самых близких, помогаете обрести силы жить дальше, верить в лучшее и светлое, в доброту и созидание. Вы никогда не боялись встать на защиту тех, кто оступился и оказался в изоляции, протянуть руку помощи, сохранить веру в человека. Благотворитель, меценат, вдохновитель и куратор десятков культурных, патриотических, спортивных проектов. Строгий общественный контролёр и беспристрастный судья для власти, справедливый и дальновидный общественный деятель».