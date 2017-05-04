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Posted 4 мая 2017, 04:01

Published 4 мая 2017, 04:01

Modified 14 декабря 2023, 16:06

Updated 14 декабря 2023, 16:06

Житель Уссурийска возил по городу искорёженный остов машины

4 мая 2017, 04:01
Он решил выбросить свой автохлам на газоне

На этой неделе Уссурийск отметился довольно необычным происшествием. Неизвестный горожанин зачем-то бросил остов легковой машины на одном из городских газонов. Мотивы его действий остались загадкой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вот уже несколько дней как на одной из улиц Уссурийска «поселился» покорёженный остов от автомобиля. Неизвестный горожанин просто бросил каркас своей легковушки на улице Беляева. Как сообщают местные жители, во вторник вечером туда заехал микроавтобус с прицепленной на буксире развалиной. Водитель переполошил всех местных жителей – остов машины очень сильно скрипел об асфальт. По всей видимости, устав слушать эту металлическую какофонию, мужчина заехал на ближайший газон, где и бросил металлолом. После этого он сел в микроавтобус и спокойно уехал.

За такие проделки горожанину вряд ли что-то будет – для начала его нужно найти. В любом случае уссурийцу грозит лишь не очень большой штраф – и вряд ли он будет за парковку в неположенном месте.

Стоит отметить, что в своё время брошенные автомобили были настоящей проблемой в некоторых районах Приморья. Подобные развалюхи становятся причинами конфликтов и по сей день. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что жильцы одного из домов Владивостока несколько лет ругались из-за сломанной «Волги», брошенной во дворе.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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