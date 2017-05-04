Житель Уссурийска возил по городу искорёженный остов машины

Вот уже несколько дней как на одной из улиц Уссурийска «поселился» покорёженный остов от автомобиля. Неизвестный горожанин просто бросил каркас своей легковушки на улице Беляева. Как сообщают местные жители, во вторник вечером туда заехал микроавтобус с прицепленной на буксире развалиной. Водитель переполошил всех местных жителей – остов машины очень сильно скрипел об асфальт. По всей видимости, устав слушать эту металлическую какофонию, мужчина заехал на ближайший газон, где и бросил металлолом. После этого он сел в микроавтобус и спокойно уехал.