Хабаровские ветераны получили поздравления из Кремля

Posted 5 мая 2017, 05:50
Published 5 мая 2017, 05:50
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Накануне Дня Победы в Хабаровский край пришли поздравительные письма от Владимира Путина для ветеранов Великой Отечественной войны. Послания президента России вручили больше, чем шести тысячам человек. Это участники боевых действий, труженики тыла и дети войны. Подобные поздравления также направил губернатор Вячеслав Шпорт и министерство социальной защиты населения региона.
Одной из первых в Хабаровске поздравительные письма получила Марина Букша. В 1941 году она жила в Курской области, успела закончить четыре класса и сразу отправилась работать для фронта: помогала сеять свеклу, собирать колосья для хлеба, вязать носки для солдат. Отец погиб в первые дни войны, 14-летняя Марина осталась одна с матерью.
«Когда немцы взяли Харьков, то очень быстро взяли и нашу деревню. Два года мы у немцев были. Гоняли они палками матерей и нас на работу. Комсомольцев искали, вешали. Помню, как ушли за Курск: дедушка корову запряг, бабушку посадили в телегу, а мы с братом двоюродным бежим рядом, сухарики в сумочке за спиной. Было страшно, не пожелаешь никому: страстей столько было, а как бомбили сильно. Пережили, победили такого врага и живём», — рассказала Марина Букша.
В Хабаровском крае ветеран оказалась намного позже — переехала с мужем и тремя детьми в Вяземский район, где занималась сельским хозяйством. Дня Победы она ждёт как самого главного праздника: устраивает генеральную уборку и ждёт гостей. Первыми Марину Павловну 9 мая поздравляют внуки и правнуки. На парад она не ходит — больное сердце не позволяет. Вместе с письмами от глав страны и края ветеран получила открытки от школьников, которые стали участниками акции «Письма Победы». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что отправить такие послания может каждый — карточки и ящик для них находится в Гродековском музее. Каждый день почтальоны доставляют послания в Дом ветеранов и лично на дом.
«Для нас большая честь доставлять эти открытки ветеранами простым жителям региона. Почтальоны в годы войны были звеном, соединяющим фронт и тыл. Это было очень важно», — отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» «Почты России» Виталий Смирнов.