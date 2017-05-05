Хабаровские ветераны получили поздравления из Кремля

В Хабаровском крае ветеран оказалась намного позже — переехала с мужем и тремя детьми в Вяземский район, где занималась сельским хозяйством. Дня Победы она ждёт как самого главного праздника: устраивает генеральную уборку и ждёт гостей. Первыми Марину Павловну 9 мая поздравляют внуки и правнуки. На парад она не ходит — больное сердце не позволяет. Вместе с письмами от глав страны и края ветеран получила открытки от школьников, которые стали участниками акции «Письма Победы». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что отправить такие послания может каждый — карточки и ящик для них находится в Гродековском музее. Каждый день почтальоны доставляют послания в Дом ветеранов и лично на дом.