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Posted 5 мая 2017, 15:52

Published 5 мая 2017, 15:52

Modified 17 сентября 2022, 14:33

Updated 17 сентября 2022, 14:33

В Подмосковье первоклассников заставили слушать Киркорова

5 мая 2017, 15:52
В одной из поселковых школ Дмитровского района Подмосковья ученики первого класса в течение полутора часов слушали песни Филиппа Киркорова. Такую программу приготовили старшеклассники в честь 50-летнего юбилея певца.

После инцидента родители первоклассников пожаловались на учителей, которые принудили детей к прослушиванию песен Киркорова. Программа, посвященная жизни и творчеству певца, была приготовлена старшеклассниками. Одна из матерей ученицы назвала случившееся "маразмом". Об этом пишет utro.ru.

Родители считают, что идея провести в школе урок творчества Киркорова принадлежит главе поселка Светлане Тягачевой, которая любит песни артиста. Но Тягачева сказала, что не имеет отношения к произошедшему.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Новости#Общество#Россия
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