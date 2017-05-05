В Подмосковье первоклассников заставили слушать Киркорова

Posted 5 мая 2017, 15:52
Published 5 мая 2017, 15:52
Modified 17 сентября 2022, 14:33
Updated 17 сентября 2022, 14:33
После инцидента родители первоклассников пожаловались на учителей, которые принудили детей к прослушиванию песен Киркорова. Программа, посвященная жизни и творчеству певца, была приготовлена старшеклассниками. Одна из матерей ученицы назвала случившееся "маразмом". Об этом пишет utro.ru.
Родители считают, что идея провести в школе урок творчества Киркорова принадлежит главе поселка Светлане Тягачевой, которая любит песни артиста. Но Тягачева сказала, что не имеет отношения к произошедшему.