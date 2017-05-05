В Подмосковье первоклассников заставили слушать Киркорова

После инцидента родители первоклассников пожаловались на учителей, которые принудили детей к прослушиванию песен Киркорова. Программа, посвященная жизни и творчеству певца, была приготовлена старшеклассниками. Одна из матерей ученицы назвала случившееся "маразмом". Об этом пишет utro.ru.