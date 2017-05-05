В Приморье «Ростелеком» порадует любителей военного кино

«В новой коллекции военного кино мы собрали фильмы, которые отражают женский и детский взгляды на эти страшные события. Коллекция будет интересна зрителям разных возрастов, потому что в ней представлены очень искренние и пронзительные киноистории, которые происходили в разных странах. Выходные дни накануне Дня Победы – самое подходящее время, чтобы посмотреть или пересмотреть такие фильмы, почтить память безвинно погибших, вспомнить тех, что воевал или трудился в годы Великой Отечественной», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.