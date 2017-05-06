В Приморье и Хабаровском крае ввели особый режим

Posted 5 мая 2017, 23:48
Published 5 мая 2017, 23:48
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
На всей территории Приморья и в 14 муниципальных районах Хабаровского края введён особый противопожарный режим (ОПР). Об этом сегодня утром РИА «Восток-Медиа» проинформировала Федеральная авиалесоохрана Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
По данным ведомства на утро 6 мая, за прошедшие сутки в России ликвидировано 90 лесных пожаров на площади 2 304 гектара. Между тем на некоторых территориях продолжаются работы по тушению. В Хабаровском крае в центре внимания 6 пожаров на землях лесного фонда на площади 260 га, проблема с огнём и в Анюйском национальном парке. В Приморье спецподразделения тушат в лесах 7 пожаров. Такие же проблемы в Амурской области и ЕАО.
Авиалесоохрана информирует: в случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8-800-100-94-00.
Ответственность за предупреждение и тушение лесных пожаров возложена на субъекты Российской Федерации.