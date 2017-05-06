vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 мая 2017, 23:48

Published 5 мая 2017, 23:48

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

В Приморье и Хабаровском крае ввели особый режим

5 мая 2017, 23:48
Сюжет
Происшествие
Причиной стали серьёзные лесные пожары

На всей территории Приморья и в 14 муниципальных районах Хабаровского края введён особый противопожарный режим (ОПР). Об этом сегодня утром РИА «Восток-Медиа» проинформировала Федеральная авиалесоохрана Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

По данным ведомства на утро 6 мая, за прошедшие сутки в России ликвидировано 90 лесных пожаров на площади 2 304 гектара. Между тем на некоторых территориях продолжаются работы по тушению. В Хабаровском крае в центре внимания 6 пожаров на землях лесного фонда на площади 260 га, проблема с огнём и в Анюйском национальном парке. В Приморье спецподразделения тушат в лесах 7 пожаров. Такие же проблемы в Амурской области и ЕАО.

Авиалесоохрана информирует: в случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8-800-100-94-00.

Ответственность за предупреждение и тушение лесных пожаров возложена на субъекты Российской Федерации.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие#Лес#Минприроды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика