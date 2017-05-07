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Posted 7 мая 2017, 06:05

Published 7 мая 2017, 06:05

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

В Приморском крае из-за сильного ветра оборвались электросети

7 мая 2017, 06:05
Сюжет
Происшествие
Наладить подачу света планируют сегодня, но стихия усложняет работу

В разных городах и районах Приморского края сегодня, 7 мая, устраняют последствия сильного ветра. Порывы повредили электрические сети, налаживанием работы которых занимаются 14 аварийных бригад. Об этом информирует пресс-служба администрации Приморья.

По данным регионального департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, сейчас ремонтные работы ведутся в девяти муниципалитетах края. Восстановить подачу света специалисты планируют в течение дня, однако сохраняющийся сильный ветер усложняет задачу.

«Основные причины отключений — перехлёст и обрывы проводов из-за сильного ветра. Сейчас в восстановлении энергоснабжения задействовано 14 аварийных бригад, более 20 единиц техники», — объяснили в ведомстве.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в регионе на сегодня отменили 12 автобусных рейсов. Из Владивостока утром нельзя было уехать в Уссурийск, Арсеньев, Хороль, Фокино, Сергеевку, Черниговку и Сибирцево. После полудня для пассажиров недоступны два рейса в Покровку, а также маршрут до Спасска и вечерний автобус, следующий до Дальнегорска.

#Полина Песляк#Новости#Общество#Происшествие#Электроэнергия
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