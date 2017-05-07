В Приморском крае из-за сильного ветра оборвались электросети

Как писало РИА «Восток-Медиа», в регионе на сегодня отменили 12 автобусных рейсов. Из Владивостока утром нельзя было уехать в Уссурийск, Арсеньев, Хороль, Фокино, Сергеевку, Черниговку и Сибирцево. После полудня для пассажиров недоступны два рейса в Покровку, а также маршрут до Спасска и вечерний автобус, следующий до Дальнегорска.