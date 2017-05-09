Елена Новицкая: Владивосток гордится поколением победителей

Posted 8 мая 2017, 22:04
Published 8 мая 2017, 22:04
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Председатель думы Владивостока Елена Новицкая сегодня поздравляет земляков с великим праздником – Днём Победы.
«Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Владивостока! От имени депутатов думы города поздравляю вас с Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
В этот день мы вспоминаем героические и трагические события Великой Отечественной войны; тех, кто отважно сражался на фронте, самоотверженно работал в тылу, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы; скорбим о тех, кто не дожил до Великой Победы. Неоценимый вклад в Победу над фашистской Германией внесли жители Владивостока. Признанием их стойкости и героизма, проявленных в борьбе за свободу и независимость Отечества, стало присвоение Владивостоку почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
Мы гордимся поколением победителей: фронтовиками и тружениками тыла, совершившими подвиг, который сохранится в памяти людей как пример величайшего мужества, силы духа, верности долгу и преданности Отечеству.
Пусть День Победы способствует сплочению всех россиян и придаёт нам новые силы в стремлении сделать наше государство процветающим. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного и чистого неба над головой!».