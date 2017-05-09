Елена Новицкая: Владивосток гордится поколением победителей

В этот день мы вспоминаем героические и трагические события Великой Отечественной войны; тех, кто отважно сражался на фронте, самоотверженно работал в тылу, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы; скорбим о тех, кто не дожил до Великой Победы. Неоценимый вклад в Победу над фашистской Германией внесли жители Владивостока. Признанием их стойкости и героизма, проявленных в борьбе за свободу и независимость Отечества, стало присвоение Владивостоку почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».