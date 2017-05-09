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Posted 8 мая 2017, 22:04

Published 8 мая 2017, 22:04

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Елена Новицкая: Владивосток гордится поколением победителей

8 мая 2017, 22:04
Сюжет
День Победы
Депутаты думы поздравляют горожан с Днём Победы

Председатель думы Владивостока Елена Новицкая сегодня поздравляет земляков с великим праздником – Днём Победы.

«Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Владивостока! От имени депутатов думы города поздравляю вас с Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

В этот день мы вспоминаем героические и трагические события Великой Отечественной войны; тех, кто отважно сражался на фронте, самоотверженно работал в тылу, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы; скорбим о тех, кто не дожил до Великой Победы. Неоценимый вклад в Победу над фашистской Германией внесли жители Владивостока. Признанием их стойкости и героизма, проявленных в борьбе за свободу и независимость Отечества, стало присвоение Владивостоку почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Мы гордимся поколением победителей: фронтовиками и тружениками тыла, совершившими подвиг, который сохранится в памяти людей как пример величайшего мужества, силы духа, верности долгу и преданности Отечеству.

Пусть День Победы способствует сплочению всех россиян и придаёт нам новые силы в стремлении сделать наше государство процветающим. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного и чистого неба над головой!».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#День Победы#Дума Владивостока
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