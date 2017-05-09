Владимир Миклушевский: мы всегда равняемся на ветеранов

Posted 8 мая 2017, 21:05
Published 8 мая 2017, 21:05
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поздравил жителей края с Днём Победы. В сообщении говорится:
«Дорогие ветераны! Уважаемые приморцы! От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!
Сегодня мы отмечаем священный праздник. Май сорок пятого года поставил победную точку в Великой Отечественной войне, самой тяжёлой и разрушительной в истории человечества. Именно железная воля нашего народа, мужество и сила духа советских солдат и офицеров избавили мир от фашизма. Цена Победы – десятки миллионов жизней.
Эти герои – безымянные и известные – всегда с нами. Память о них жива в каждой российской семье, передаётся от поколения к поколению. Приморцы, как и все жители нашей многонациональной страны, на всех плацдармах и высотах, на море и на суше, в тылу и в крупнейших битвах всеми силами приближали долгожданный день Победы. Они стояли насмерть на подступах к непокорённому Ленинграду, были среди тех, кто остановил врага под Москвой, сражались за каждый дом, переулок, квартал сталинградской земли. Наши моряки-тихоокеанцы беспощадно громили фашистов на севере и стояли неприступной стеной на востоке. День и ночь снабжал Приморский край фронт боеприпасами, техникой и оборудованием.
Дорогие ветераны! Мы всегда равняемся на вас. Вы отстояли страну, победили в битве за будущее всего человечества. Ваше умение ценить жизнь, каждую её секунду, беречь любовь и дружбу, защитить родной очаг всегда будет для нас примером. Именно благодаря вам молодое поколение сегодня точно знает, что свобода – это бесценный дар, который необходимо бережно хранить. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья и тепла близких! С праздником Приморье, с Днём Великой Победы!»