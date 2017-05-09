Владимир Миклушевский: мы всегда равняемся на ветеранов

Эти герои – безымянные и известные – всегда с нами. Память о них жива в каждой российской семье, передаётся от поколения к поколению. Приморцы, как и все жители нашей многонациональной страны, на всех плацдармах и высотах, на море и на суше, в тылу и в крупнейших битвах всеми силами приближали долгожданный день Победы. Они стояли насмерть на подступах к непокорённому Ленинграду, были среди тех, кто остановил врага под Москвой, сражались за каждый дом, переулок, квартал сталинградской земли. Наши моряки-тихоокеанцы беспощадно громили фашистов на севере и стояли неприступной стеной на востоке. День и ночь снабжал Приморский край фронт боеприпасами, техникой и оборудованием.