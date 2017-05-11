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Posted 11 мая 2017, 08:05

Published 11 мая 2017, 08:05

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Хабаровские спасатели предложили наказывать рублём купальщиков

11 мая 2017, 08:05
Сюжет
МЧС
С инициативой они обратились в федеральное министерство и Госдуму

В Хабаровске спасатели предложили штрафовать тех, кто купается в Амуре. Это одно из наиболее популярных мест отдыха у горожан, однако, по мнению многих представителей власти, надзорных органов и учёных, качество воды не соответствует безопасным для человека показателям. Мест, где официально разрешено купание сейчас в городе нет. Единственный водоём, где в прошлые годы это позволяли, находится в посёлке Берёзовка. Однако, чтобы открыть купальный сезон этим летом, руководству расположенной там базы отдыха необходимо сейчас получить соответствующее заключение в Роспотребнадзоре.

К плохому качеству воды можно добавить и угрозу получения травм, поскольку популярные места отдыха у воды не всегда имеют арендаторов, которые следили бы за безопасностью дна. Таблички с запретом на купание на отдыхающих не действуют.

«У нас в нормативных документах и КоАПе нет статьи, по которой можно было бы привлечь к ответственности нарушителя. Сейчас наш округ будет подчиняться Сибирскому региональному центру МЧС России. Мы подали предложение о внесении изменений в Водный кодекс, чтобы нарушителей можно было привлекать к ответственности. Сибирский центр тоже вышел с этим предложением в МЧС и в Госдуму, чтобы навести порядок на водных объектах», — отметил начальник отдела ГИМС ГУ МЧС по Хабаровскому краю Равиль Латыпов.

При этом каждый год происходят трагедии. Так, по данным пресс-службы администрации Хабаровска, в 2014 году на воде погибли 16 человек, из них двое детей, в 2015-м было 8 жертв купания, среди которых 1 ребёнок, в 2016-м — 10 взрослых людей и 1 ребёнок.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году за купающимися в Амуре горожанами будут следить 16 человек — на время тепла в самых популярных местах отдыха горожан откроются спасательные посты. На пляжах будут дежурить специалисты, которые прошли специальную подготовку.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#МЧС#Административный штраф#Штрафы#Река Амур
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