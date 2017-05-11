Хабаровские спасатели предложили наказывать рублём купальщиков

«У нас в нормативных документах и КоАПе нет статьи, по которой можно было бы привлечь к ответственности нарушителя. Сейчас наш округ будет подчиняться Сибирскому региональному центру МЧС России. Мы подали предложение о внесении изменений в Водный кодекс, чтобы нарушителей можно было привлекать к ответственности. Сибирский центр тоже вышел с этим предложением в МЧС и в Госдуму, чтобы навести порядок на водных объектах», — отметил начальник отдела ГИМС ГУ МЧС по Хабаровскому краю Равиль Латыпов.