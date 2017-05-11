Хабаровскому трамвайному управлению посоветовали перейти на новый тариф

Posted 11 мая 2017, 08:55
Published 11 мая 2017, 08:55
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Руководству трамвайно-троллейбусного управления дальневосточной столицы следует пересмотреть тарифную политику, чтобы существенно сэкономить на электроэнергии. Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель председателя постоянного комитета региональной Закдумы по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Владимир Лариков.
«Мы получили ответ на запрос от городского «Энергосбыта». Там указано, что предприятием выбран не самый низкий тариф. Электроэнергия реализуется по четырём видам тарифов и ТТУ упускает возможность на этом сэкономить. К тому же они практически не применяют счётчики «день-ночь», которые позволяют получить дополнительное снижение затрат на электричество за счёт работ, выполняемых в ночное время», — сказал депутат.
По его мнению, этот вопрос следует сделать поводом для встречи с руководством предприятия — Владимир Лариков уверен, что, даже не меняя установленный существующим договором тариф, можно добиться снижения расходов ТТУ.
«Мы начинаем стирать ночью — и получаем определённую экономию электроэнергии. Так же и в крупных масштабах, на ночных ремонтных работах можно сэкономить. Есть что обсудить и в плане организации учёта и прогноза на потребление. Дело в том, что предприятие, которое укладывается в рамки заранее сделанного прогноза, получает льготные расценки», — подчеркнул зампредседателя комитета.
Владимир Лариков добавил, что предложенные способы экономии вряд ли решат все проблемы муниципального предприятия — расходы на электроэнергию составляют лишь 11 % от общего объёма его затрат. При этом, напомнил он, именно эта статья расходов требует ежемесячного погашения, тогда как остальные можно «растягивать» до конца финансового года.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», арбитражный суд Хабаровского края в июле прошлого года вынес решение о банкротстве «Трамвайно-троллейбусного управления» и «Хабаровского пассажирского автотранспортного предприятия № 1». Причём за время проведения этой процедуры ТТУ смогло улучшить своё финансовое положение — предприятие сократило убытки.