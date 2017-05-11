Хабаровскому трамвайному управлению посоветовали перейти на новый тариф

«Мы получили ответ на запрос от городского «Энергосбыта». Там указано, что предприятием выбран не самый низкий тариф. Электроэнергия реализуется по четырём видам тарифов и ТТУ упускает возможность на этом сэкономить. К тому же они практически не применяют счётчики «день-ночь», которые позволяют получить дополнительное снижение затрат на электричество за счёт работ, выполняемых в ночное время», — сказал депутат.