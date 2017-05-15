Хабаровчане вновь смогут обменяться вещами

«Одежда должна быть в хорошем состоянии, чтобы её можно было носить дальше. Вещи не должны быть новыми. Ярмарку проводят в основным для многодетных семей. Дети быстро растут, а их вещи можно отдать другим. В первую очередь это обмен вещами и для взрослых в том числе», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор клуба многодетных семей «Ландыши» Ольга Красюкова.