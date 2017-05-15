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Posted 15 мая 2017, 04:55

Published 15 мая 2017, 04:55

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

Хабаровчане вновь смогут обменяться вещами

15 мая 2017, 04:55
Сюжет
Ярмарка
В городе пройдёт благотворительная ярмарка «Из рук в руки»

В дальневосточной столице пройдёт традиционная благотворительная ярмарка «Из рук в руки». В её рамках можно будет принести одежду, ставшую ненужной, обувь, канцелярские товары, игрушки и книги. Основными участниками акции становятся многодетные семьи, которые обмениваются детскими вещами.

Благотворительная ярмарка пройдёт 4 июня возле собора Успения Божией Матери. Акцию организует приходской клуб многодетных семей «Ландыши».

«Одежда должна быть в хорошем состоянии, чтобы её можно было носить дальше. Вещи не должны быть новыми. Ярмарку проводят в основным для многодетных семей. Дети быстро растут, а их вещи можно отдать другим. В первую очередь это обмен вещами и для взрослых в том числе», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор клуба многодетных семей «Ландыши» Ольга Красюкова.

Ярмарку «Из рук в руки» проведут в четвёртый раз. Участие в ней принимают семьи и простые горожане. Вещи, которые не разберут во время ярмарки, отвезут на гуманитарный склад Хабаровской епархии на базе Елизаветинского храма. За одеждой, книгами, игрушками туда приходят нуждающиеся и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

В прошлом году благотворительная акция прошла в августе. Участие в ней приняли более 50 человек.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Хабаровская епархия#Благотворительность#Ярмарка
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