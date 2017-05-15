Хабаровчане вновь смогут обменяться вещами

Posted 15 мая 2017, 04:55
Published 15 мая 2017, 04:55
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
В дальневосточной столице пройдёт традиционная благотворительная ярмарка «Из рук в руки». В её рамках можно будет принести одежду, ставшую ненужной, обувь, канцелярские товары, игрушки и книги. Основными участниками акции становятся многодетные семьи, которые обмениваются детскими вещами.
Благотворительная ярмарка пройдёт 4 июня возле собора Успения Божией Матери. Акцию организует приходской клуб многодетных семей «Ландыши».
«Одежда должна быть в хорошем состоянии, чтобы её можно было носить дальше. Вещи не должны быть новыми. Ярмарку проводят в основным для многодетных семей. Дети быстро растут, а их вещи можно отдать другим. В первую очередь это обмен вещами и для взрослых в том числе», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор клуба многодетных семей «Ландыши» Ольга Красюкова.
Ярмарку «Из рук в руки» проведут в четвёртый раз. Участие в ней принимают семьи и простые горожане. Вещи, которые не разберут во время ярмарки, отвезут на гуманитарный склад Хабаровской епархии на базе Елизаветинского храма. За одеждой, книгами, игрушками туда приходят нуждающиеся и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.