«Тосно» отомстил «СКА-Хабаровску» за поражение

Во втором тайме дважды со штрафного удары наносил Руслан Корян — один из «стандартов» пришёлся рядом со штангой, а ещё в одном уверенно сыграл вратарь. «Тосно» дожал соперников в компенсированное время, забив два мяча. Сначала Богаев разобрался в штрафной площади с двумя игроками соперника, отдал вперёд на Палиенко, Никифоров сфолил и заработал пенальти в свои ворота. Кутьин уверенно подошёл к мячу и пробил, направив снаряд в противоположный угол — 2:1. Затем, когда не прошло и одной минуты, Антон Заболотный убежал в контратаку, переиграл Исмаила Эдиева и забил третий мяч.