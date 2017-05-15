«Тосно» отомстил «СКА-Хабаровску» за поражение

Posted 14 мая 2017, 23:20
Published 14 мая 2017, 23:20
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Футбольная команда «СКА-Хабаровск» провела на выезде матч с «Тосно». Уверенно начав встречу, «армейцы» в итоге уступили со счётом 1:3. Хозяева получили серебряные медали Первенства ФНЛ, а «красно-синие» продолжают борьбу.
Начало встречи обескуражило игроков и болельщиков «Тосно» — на второй минуте аргентинский форвард хабаровчан Хуан Лескано откликнулся на передачу с углового и открыл счёт. На волне успеха «армейцы» снова пошли вперед, но Артур Нигматуллин в одной из атак соперника вышел из ворот навстречу аргентинцу и избавил команду от новых неприятностей.
На 13-й минуте осмысленную атаку провели и тосненцы: Максим Палиенко отдал передачу Евгению Маркову, который буквально затылком, не глядя на ворота, замыкал, но не сильно. Тут же с левого фланга атаковал чужую штрафную Константин Гарбуз, но его наброс на ближний угол ворот не стал трудностью для вратаря гостей. Ещё одна из подач Гарбуза со штрафного могла завершиться голевым моментом, но Александр Димидко вовремя подставил голову и не позволил мячу добраться до ворот.
Как сообщает пресс-служба «Тосно», в середине тайма хозяева поля забили, когда Вагиз подал угловой, Буйволов отправил мяч в сторону ворот, а Марков замкнул, но гол «вне игры» не засчитали. Зато на 27-й минуте хозяева всё-таки сравняли счёт — Ильнур Альшин подал со штрафного, Раде Дугалич головой скинул мяч на дальний угол вратарской, откуда Заболотный замкнул точным ударом головой — 1:1.
Хабаровчане вновь были близки к успеху, когда на 38-й минуте Владислав Никифоров дважды был на ударной позиции. Однако сначала Артур Нигматуллин преградил путь сопернику к воротам, а затем на помощь голкиперу подоспел Дугалич.
Во втором тайме дважды со штрафного удары наносил Руслан Корян — один из «стандартов» пришёлся рядом со штангой, а ещё в одном уверенно сыграл вратарь. «Тосно» дожал соперников в компенсированное время, забив два мяча. Сначала Богаев разобрался в штрафной площади с двумя игроками соперника, отдал вперёд на Палиенко, Никифоров сфолил и заработал пенальти в свои ворота. Кутьин уверенно подошёл к мячу и пробил, направив снаряд в противоположный угол — 2:1. Затем, когда не прошло и одной минуты, Антон Заболотный убежал в контратаку, переиграл Исмаила Эдиева и забил третий мяч.
Уже 20 мая «армейцы» примут на своём поле «Тамбов». В этом матче «СКА-Хабаровск» сразится за путёвку в стыковые матчи.