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Posted 17 мая 2017, 02:18

Published 17 мая 2017, 02:18

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

В приморской спецсвязи отказались комментировать скандальное происшествие

17 мая 2017, 02:18
За них это сделали москвичи

В приморском управлении спецсвязи отказались комментировать скандальный инцидент, произошедший во Владивостоке. Накануне несколько фельдъегерей угрожали жителю приморской столицы пистолетами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморские сотрудники ГЦСС – или, по-простому, спецсвязи – перешли в режим молчания после скандального происшествия во Владивостоке. Накануне в приморской столице произошёл конфликт между водителем и работниками данного учреждения. Фельдъегерям не понравилось, что автомобилист подрезал их машину. Связисты остановили дерзкую иномарку, выхватили табельное оружие и начали угрожать водителю.

В приморском филиале ГЦСС корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили, что их ведомство не даёт никаких комментариев в принципе. Впрочем, за них это сделали «старшие товарищи» из Москвы. По сообщению «Интерфакса», руководство спецсвязи считает действия работников оправданными. «Автомобиль Subaru Forester с тонированными стёклами опасно маневрировал перед автомобилем спецсвязи, после чего резко затормозил. Экипаж решил, что это провокация с целью похитить перевозимый груз», - сообщили представители ведомства. Перевозили связисты приличную сумму денег – зарплаты нескольких предприятий. Впрочем, несмотря на свою позицию, в ГЦСС уже запустили служебную проверку. Это неудивительно – поведение фельдъегерей на скандальном видеоролике вызывает слишком много вопросов. По неподтверждённой информации, ситуацию взял на контроль лично министр связи.

Кроме того, инцидент уже начали проверять приморская прокуратура и краевое управление МВД.

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