Комсомольчане бросили угнанный мотоцикл в заброшенном доме

Двухколёсный мотоцикл стоит больше 50 тысяч рублей. В такую сумму свою потерю оценил комсомольчанин, который оказался жертвой кражи. Потерпевший обратился в местный отдел полиции, и сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемых. Ими оказались двое парней, у которых раньше уже были проблемы с законом. Правоохранители выяснили, что ночью двое молодых людей похитили транспортное средство с придворовой территории дома по улице Ленинградской, покатались на нём по дорогам города, а после оставили мотоцикл в одном из заброшенных домов Ленинского округа.