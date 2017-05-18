Комсомольчане бросили угнанный мотоцикл в заброшенном доме

Posted 18 мая 2017, 03:05
Published 18 мая 2017, 03:05
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Жителей Комсомольска-на-Амуре поймали стражи порядка за кражу мотоцикла. Двое молодых людей похитили чужое транспортное средство, а когда вдоволь накатались по городу, то бросили «железного коня» в заброшенном доме.
Двухколёсный мотоцикл стоит больше 50 тысяч рублей. В такую сумму свою потерю оценил комсомольчанин, который оказался жертвой кражи. Потерпевший обратился в местный отдел полиции, и сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемых. Ими оказались двое парней, у которых раньше уже были проблемы с законом. Правоохранители выяснили, что ночью двое молодых людей похитили транспортное средство с придворовой территории дома по улице Ленинградской, покатались на нём по дорогам города, а после оставили мотоцикл в одном из заброшенных домов Ленинского округа.
По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, обоих подозреваемых раньше привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Одного из них водворили в изолятор временного содержания, другого парня отпустили под подписку о невыезде. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи, а похищенный мотоцикл вернули его законному владельцу.