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Posted 18 мая 2017, 03:05

Published 18 мая 2017, 03:05

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Комсомольчане бросили угнанный мотоцикл в заброшенном доме

18 мая 2017, 03:05
Сюжет
Кража
Одного из злоумышленников отправили в изолятор временного содержания

Жителей Комсомольска-на-Амуре поймали стражи порядка за кражу мотоцикла. Двое молодых людей похитили чужое транспортное средство, а когда вдоволь накатались по городу, то бросили «железного коня» в заброшенном доме.

Двухколёсный мотоцикл стоит больше 50 тысяч рублей. В такую сумму свою потерю оценил комсомольчанин, который оказался жертвой кражи. Потерпевший обратился в местный отдел полиции, и сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемых. Ими оказались двое парней, у которых раньше уже были проблемы с законом. Правоохранители выяснили, что ночью двое молодых людей похитили транспортное средство с придворовой территории дома по улице Ленинградской, покатались на нём по дорогам города, а после оставили мотоцикл в одном из заброшенных домов Ленинского округа.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, обоих подозреваемых раньше привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Одного из них водворили в изолятор временного содержания, другого парня отпустили под подписку о невыезде. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи, а похищенный мотоцикл вернули его законному владельцу.

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Комсомольск-на-Амуре#Мвд27#Кража#Угон
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