В порту Находки задержали теплоход под флагом Белиза

Posted 18 мая 2017, 03:57
Published 18 мая 2017, 03:57
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Портовые власти Находки задержали теплоход Sidimi под флагом государства Белиз. На борту теплохода работают моряки из Находки и Владивостока, четверо из которых пожаловались в дальневосточный офис российского морского профсоюза (РПСМ) на длительную задержку заработной платы. Четырём членам экипажа судоходная компания задолжала порядка полутора миллионов рублей.
«Неделю назад в морской профсоюз поступил сигнал от моряков теплохода Samarga и членов экипажа теплохода Sidimi, принадлежащих судоходной компании Inderton Ltd S. A. о задержке заработной платы, – сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов. – Как только теплоход Sidimi прибыл в порт Находка, наши инспекторы морского профсоюза побывали на его борту и получили заявления от четырёх членов экипажа о задержке заработной платы. Затем документы мы направили в транспортную прокуратуру Находки и портовым властям. Представитель капитана порта Находка вчера побывал на судне, подтвердив факт задержки зарплаты. Оперативно принято решение о задержании судна в Находке до полного погашения долга членам экипажа».
После того, как портовые власти задержали судно, на его борт прибыли представители судовладельца с чемоданом денег – жалованьем за два последних месяца. Но моряки, написавшие заявления в надзорные органы, требуют погашения всей суммы долга. Тем временем теплоход Samarga прибыл в порт Владивосток, где профсоюз также намерен инициировать проверку соблюдения трудовых прав моряков.