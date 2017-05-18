В порту Находки задержали теплоход под флагом Белиза

«Неделю назад в морской профсоюз поступил сигнал от моряков теплохода Samarga и членов экипажа теплохода Sidimi, принадлежащих судоходной компании Inderton Ltd S. A. о задержке заработной платы, – сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов. – Как только теплоход Sidimi прибыл в порт Находка, наши инспекторы морского профсоюза побывали на его борту и получили заявления от четырёх членов экипажа о задержке заработной платы. Затем документы мы направили в транспортную прокуратуру Находки и портовым властям. Представитель капитана порта Находка вчера побывал на судне, подтвердив факт задержки зарплаты. Оперативно принято решение о задержании судна в Находке до полного погашения долга членам экипажа».