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Posted 17 мая 2017, 23:25

Published 17 мая 2017, 23:25

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

В проекте свободного порта Владивосток нашли досадную опечатку

17 мая 2017, 23:25
Эксперты обсудили перспективы и инвестиционный климат Приморья

Накануне в столице Приморья эксперты обсудили перспективы введения специального налогового режима для резидентов свободного порта Владивосток, сообщает РИА «Восток-Медиа». Доклады и предложения прозвучали в рамках заседания общественного совета по экономической политике Приморского края.

Председателем совета выступил президент союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий. После ознакомления участников с повесткой спикер обозначил проблему, связанную с внесением изменений в 18 статью Налогового кодекса (1-я часть) в рамках проекта недавнего федерального закона.

«Следует обратить внимание на экспертное заключение по данным поправкам – ведь для стремительно развивающегося свободного порта разрешение нормативных вопросов «в зародыше» – единственно верное решение», – отметил Борис Ступницкий.

Подробности экспертного заключения представил на обозрение совета генеральный директор «ДВ-Инвест», а также член совета директоров Владивостокского морского рыбного порта Денис Сарана. Докладчик выразил инициативу скорректировать законопроект ввиду большого количества неточностей и «белых пятен», особенно в контексте регуляции налогообложения и транзакций, проходящих в ходе естественного функционирования бизнес-модели свободного порта.

«Есть несколько ключевых пунктов, но нас в первую очередь смущает включение налога на добавленную стоимость в обеспечение порта. Мы, без преувеличения, считаем это опечаткой», – добавил Денис Викторович в ходе доклада.

С инициативой внести проект федерального закона на доработку согласилась и заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Приморью Надежда Ян. Она отметила, что явные опечатки заслуживают называться таковыми и требуемые правки – необходимое действие в данной ситуации.

По итогам обсуждения пункта повестки члены совета единогласно проголосовали за ходатайство в Минвостокразвития в пользу пересмотра пунктов законопроекта и удаление релятивистских элементов из официального документа.

Кроме темы свободного порта, докладчики совета отчитались об итогах анализа инвестиционного и социально-экономического развития края в период до 2016 года. Представитель кафедры финансов и кредита ДВФУ Максим Салтыков обозначил основные показатели роста прибылей и положительную динамику в ряде сфер экономики Приморья.

Помимо озвученных в ходе развёрнутой презентации анализа темпов роста заработной платы и обеспечения жильём малоимущего населения специалист направил председателю совета ряд рекомендаций по оптимизации социально-экономического развития до 2025 года.

#Новости#ВЭФ-2017#Власть
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