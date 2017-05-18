Во Владивостоке сняли оцепление морвокзала

«Рано утром 18 мая на морском вокзале Владивостока очевидцы заметили бесхозный пакет. С целью предотвращения террористического акта представители ведомства заблокировали вокзал. Сотрудники полиции совместно с представителями других правоохранительных ведомств обследовали помещение всего морского вокзала и сам пакет. Как оказалось, в нём находились вещи. Их оставил один из пассажиров. Сейчас оцепление сняли», - рассказала корреспонденту агентства начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, полковник внутренней службы Ольга Мироненко.