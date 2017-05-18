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Posted 18 мая 2017, 02:47

Published 18 мая 2017, 02:47

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Во Владивостоке сняли оцепление морвокзала

18 мая 2017, 02:47
Северная Корея ни при чём

Сегодняшнее оцепление морского вокзала Владивостока никак не связано с прибытием северокорейского судна. Как оказалось, полиция заблокировала проход на площадку пассажирского терминала из-за бесхозного пакета, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу корреспонденту агентства сообщили, что на данный момент оцепление уже снято.

«Рано утром 18 мая на морском вокзале Владивостока очевидцы заметили бесхозный пакет. С целью предотвращения террористического акта представители ведомства заблокировали вокзал. Сотрудники полиции совместно с представителями других правоохранительных ведомств обследовали помещение всего морского вокзала и сам пакет. Как оказалось, в нём находились вещи. Их оставил один из пассажиров. Сейчас оцепление сняли», - рассказала корреспонденту агентства начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, полковник внутренней службы Ольга Мироненко.

РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в день прихода северокорейского парома ManGyongBong морской вокзал Владивостока оказался оцеплен. Стражи порядка не пропускали жителей и гостей города на площадку перед пассажирским терминалом.

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