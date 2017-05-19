vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 мая 2017, 00:00

Published 19 мая 2017, 00:00

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

По факту травмы ребёнка в хабаровском батутном центре завели уголовное дело

19 мая 2017, 00:00
Следователи принимают меры, чтобы приостановить работу заведения

В дальневосточной столице правоохранители возбудили уголовное дело после того, как школьник, посетив батутный центр, лёг в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. Они намерены приостановить деятельность заведения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», школьника госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. Специализированный центр развлечений открылся в Центральном районе города в прошлом году, и с тех пор в городские травмпункты резко стало поступать больше жителей. Родители маленьких посетителей должны подписать бумагу, согласно которой всю ответственность за возможные последствия они берут на себя.

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Прыжки на батуте#Батут#Травмирование ребенка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика