По факту травмы ребёнка в хабаровском батутном центре завели уголовное дело

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», школьника госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. Специализированный центр развлечений открылся в Центральном районе города в прошлом году, и с тех пор в городские травмпункты резко стало поступать больше жителей. Родители маленьких посетителей должны подписать бумагу, согласно которой всю ответственность за возможные последствия они берут на себя.