По факту травмы ребёнка в хабаровском батутном центре завели уголовное дело

Posted 19 мая 2017, 00:00
Published 19 мая 2017, 00:00
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В дальневосточной столице правоохранители возбудили уголовное дело после того, как школьник, посетив батутный центр, лёг в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. Они намерены приостановить деятельность заведения.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», школьника госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. Специализированный центр развлечений открылся в Центральном районе города в прошлом году, и с тех пор в городские травмпункты резко стало поступать больше жителей. Родители маленьких посетителей должны подписать бумагу, согласно которой всю ответственность за возможные последствия они берут на себя.