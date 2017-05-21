Во Владивостоке гружёная фура снесла 19 машин

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», большегруз двигался по Алеутской в направлении центра города. Момент автокатастрофы оказался запечатлён сразу на несколько камер наружного наблюдения. На кадрах видеозаписей, имеющихся в распоряжении редакции, отчётливо видно, как тягач на скорости сносит авто, стоящие на светофоре. Фура буквально раскидывает все транспортные средства, оказавшиеся на пути. По предварительной информации, у большегруза попросту отказали тормоза. Неуправляемая махина затормозила только около Семёновской площади.