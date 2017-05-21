Во Владивостоке гружёная фура снесла 19 машин

Posted 21 мая 2017, 08:00
Published 21 мая 2017, 08:00
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
В воскресный выходной в самом центре приморской столицы произошло серьёзное ДТП с многочисленными участниками. Виновником происшествия возле здания краевого УВД стал водитель фуры, до отказа загруженной металлоломом. По предварительным данным у тяжеловеса отказали тормоза.
Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», большегруз двигался по Алеутской в направлении центра города. Момент автокатастрофы оказался запечатлён сразу на несколько камер наружного наблюдения. На кадрах видеозаписей, имеющихся в распоряжении редакции, отчётливо видно, как тягач на скорости сносит авто, стоящие на светофоре. Фура буквально раскидывает все транспортные средства, оказавшиеся на пути. По предварительной информации, у большегруза попросту отказали тормоза. Неуправляемая махина затормозила только около Семёновской площади.
По словам очевидцев, различные кузовные повреждения получили 19 машин. Данный факт чуть позже подтвердили и полицейские.
Свидетели уверяют, что в одном из авто находился ребёнок, малыша забрала машина скорой помощи.
На месте происшествия сейчас работают оперативные службы города. Движение на данном участке дороги крайне затруднено, автолюбителям следует заранее продумать пути объезда.
Управление МВД края также выступило с уточняющей информацией. 10-летний пассажир автомашины Тойота Чайзер в результате столкновения получил травмы. Ребёнок находился на заднем пассажирском сидении, пристёгнутый. Его доставили в травмпункт.
Водитель грузовой автомашины, 36-летний житель города Уссурийска, направлен для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой). Проводится административное расследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего в результате ДТП.