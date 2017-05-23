Родители начали получать путёвки в детсады Владивостока

Сегодня, 23 мая, во Владивостоке началась выдача путёвок в детские сады. По информации пресс-службы мэрии, их получают преимущественно родители детей, рождённых в 2014 году и зарегистрированных в очереди. Ещё раньше, 17 мая, путёвки начали получать семьи, имеющие право на льготы.