Родители начали получать путёвки в детсады Владивостока

Posted 23 мая 2017, 04:38
Published 23 мая 2017, 04:38
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Сегодня, 23 мая, во Владивостоке началась выдача путёвок в детские сады. По информации пресс-службы мэрии, их получают преимущественно родители детей, рождённых в 2014 году и зарегистрированных в очереди. Ещё раньше, 17 мая, путёвки начали получать семьи, имеющие право на льготы.
Для получения заветного направления в конкретное дошкольное учреждение горожанам нужно обратиться в районное управление образования - предъявить там свой паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.
Выдача путёвок завершится во вторник, 6 июня.
Отделы управления образования находятся по следующим адресам:
Советский район – проспект 100-летия Владивостока, 94, кабинет 3;
Ленинский район – улица Каплунова, 12, кабинет 1;
Первомайский район – улица Черёмуховая, 20, кабинет 1;
Первореченский район – проспект 100-летия Владивостока, 29а;
Фрунзенский район – улица Станюковича, 31а.
Время работы: понедельник с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).
Узнать дату постановки ребёнка в очередь можно, позвонив в управление по работе с муниципальными учреждениями образования: 222-65-03, 222-22-72 и 253-47-04.