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Posted 23 мая 2017, 04:38

Published 23 мая 2017, 04:38

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Родители начали получать путёвки в детсады Владивостока

23 мая 2017, 04:38
Власти рассказали, куда обращаться

Сегодня, 23 мая, во Владивостоке началась выдача путёвок в детские сады. По информации пресс-службы мэрии, их получают преимущественно родители детей, рождённых в 2014 году и зарегистрированных в очереди. Ещё раньше, 17 мая, путёвки начали получать семьи, имеющие право на льготы.

Для получения заветного направления в конкретное дошкольное учреждение горожанам нужно обратиться в районное управление образования - предъявить там свой паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

Выдача путёвок завершится во вторник, 6 июня.

Отделы управления образования находятся по следующим адресам:

Советский район – проспект 100-летия Владивостока, 94, кабинет 3;

Ленинский район – улица Каплунова, 12, кабинет 1;

Первомайский район – улица Черёмуховая, 20, кабинет 1;

Первореченский район – проспект 100-летия Владивостока, 29а;

Фрунзенский район – улица Станюковича, 31а.

Время работы: понедельник с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).

Узнать дату постановки ребёнка в очередь можно, позвонив в управление по работе с муниципальными учреждениями образования: 222-65-03, 222-22-72 и 253-47-04.

График выдачи путёвок и список льготных категорий опубликован на сайте городской администрации.

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