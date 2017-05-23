Житель Приморья обнаружил огромный череп на морском берегу

По всей видимости, речь идёт об останках животного, которое выбросило на берег полуострова в прошлом году. РИА «Восток-Медиа» ранее писало об этой истории. Чуть меньше года назад, 6 мая 2016 года, на берег выбросился китёнок. Поначалу животное ещё можно было спасти, однако никто из наблюдателей не сделал этого. Напротив, люди решили фотографироваться с ним, а некоторые и вовсе поживились свежим мясом.