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Posted 23 мая 2017, 03:33

Published 23 мая 2017, 03:33

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Житель Приморья обнаружил огромный череп на морском берегу

23 мая 2017, 03:33
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Очевидцы решили, что откопали останки мамонта

Приморец обнаружил неподалёку от Большого Камня череп кита. По всей видимости, этот «трофей» остался здесь от выброшенного год назад животного, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший понедельник, 22 мая, неподалёку от Большого Камня местный житель обнаружил огромный череп животного. Кости находились на берегу полуострова Ханган, частично закопанные в песок. Фотография скелета быстро разошлась по местным социальным сетям. Останки принадлежат киту – хотя некоторые приморцы подумали, что видят перед собой череп мамонта.

По всей видимости, речь идёт об останках животного, которое выбросило на берег полуострова в прошлом году. РИА «Восток-Медиа» ранее писало об этой истории. Чуть меньше года назад, 6 мая 2016 года, на берег выбросился китёнок. Поначалу животное ещё можно было спасти, однако никто из наблюдателей не сделал этого. Напротив, люди решили фотографироваться с ним, а некоторые и вовсе поживились свежим мясом.

#Новости#Восток-Медиа FISH#Происшествие
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