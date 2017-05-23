Житель Приморья обнаружил огромный череп на морском берегу

Posted 23 мая 2017, 03:33
Published 23 мая 2017, 03:33
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Приморец обнаружил неподалёку от Большого Камня череп кита. По всей видимости, этот «трофей» остался здесь от выброшенного год назад животного, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В минувший понедельник, 22 мая, неподалёку от Большого Камня местный житель обнаружил огромный череп животного. Кости находились на берегу полуострова Ханган, частично закопанные в песок. Фотография скелета быстро разошлась по местным социальным сетям. Останки принадлежат киту – хотя некоторые приморцы подумали, что видят перед собой череп мамонта.
По всей видимости, речь идёт об останках животного, которое выбросило на берег полуострова в прошлом году. РИА «Восток-Медиа» ранее писало об этой истории. Чуть меньше года назад, 6 мая 2016 года, на берег выбросился китёнок. Поначалу животное ещё можно было спасти, однако никто из наблюдателей не сделал этого. Напротив, люди решили фотографироваться с ним, а некоторые и вовсе поживились свежим мясом.