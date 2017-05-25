В Приморье тысячи безработных и работодателей выбрали общение онлайн

Работа портала направлена, в том числе, на стимулирование трудовой миграции внутри страны. Здесь можно узнать о поддержке, предоставляемой в разных регионах при переезде для трудоустройства, а также оценить привлекательность региона по различным критериям: среднему уровню доходов, доступности жилья, динамике роста заработной платы, состоянии экологии и так далее.