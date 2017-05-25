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Posted 25 мая 2017, 06:49

Published 25 мая 2017, 06:49

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

В Приморье тысячи безработных и работодателей выбрали общение онлайн

25 мая 2017, 06:49
Отдельная база данных предусмотрена для людей с ограниченной трудоспособностью

Многие приморцы пытаются найти работу, не выходя из дома. Такую возможность даёт Интерактивный портал департамента труда и социального развития Приморского края, информирует РИА «Восток-Медиа». Преимущества электронного взаимодействия с органами службы занятости уже оценили 2,4 тысячи приморцев, зарегистрированных на портале.

Как сообщили агентству в департаменте, в электронном виде можно получить широкий спектр услуг.

«Соискатели могут подавать заявления на предоставление услуг по содействию в поиске подходящей работы, самозанятости, в переезде для трудоустройства, социальной адаптации и психологической поддержке, профессиональной ориентации и профобучению, организации временного трудоустройства и проведения общественных работ. Также существует возможность предоставлять, изменять, подтверждать и снимать своё резюме», – информируют специалисты.

Удобен Интерактивный портал и для работодателей. Он даёт возможность удалённо получить услуги по содействию в поиске подходящих работников, предоставления сведений о высвобождении, выполнении квоты по трудоустройству инвалидов, а также управление информацией по заявленным вакансиям.

«Сегодня в таком порядке с нами сотрудничают больше 1,4 тысячи работодателей, предварительно зарегистрировавшихся в центре занятости населения», – отметили в департаменте.

Ещё один путь взаимодействия со службой занятости региона онлайн – портал «Работа в России». «Центр занятости» федерального значения предоставляет бесплатный доступ к информации о множестве регулярно проверяемых вакансий во всех регионах России.

Работа портала направлена, в том числе, на стимулирование трудовой миграции внутри страны. Здесь можно узнать о поддержке, предоставляемой в разных регионах при переезде для трудоустройства, а также оценить привлекательность региона по различным критериям: среднему уровню доходов, доступности жилья, динамике роста заработной платы, состоянии экологии и так далее.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, основное преимущество портала – отдельная база данных для людей с ограниченной трудоспособностью.

«Сегодня российские работодатели предлагают гражданам с инвалидностью 37 тысяч вакансий», – информирует глава ведомства.

Специалисты отмечают возросшую популярность интернет-ресурсов для решения проблем с поиском работы или нужного специалиста.

«Часто звонящие на телефоны горячей линии по вопросам трудоустройства ссылаются на то, что информацию нашли в электронной базе вакансий на одном из порталов», – утверждают в департаменте.

#Новости#Общество#Работа#Госуслуги РТ
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