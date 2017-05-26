РЖД перекрыли аграриям путь в Балтию

Трейдерам зерна «Российские железные дороги» отказывают «в 100 процентах случаев», рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. В связи с этим отечественные экспортёры оказались в тупике. По их словам, «рекордный экспортный потенциал», а это 40 миллионов тонн зерна, превышает прошлогодние показатели почти в два раза. На конъюнктуру рынка также повлияла ситуация из-за ограничений со стороны Турции и Египта.