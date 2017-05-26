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Posted 26 мая 2017, 01:48

Published 26 мая 2017, 01:48

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

РЖД перекрыли аграриям путь в Балтию

26 мая 2017, 01:48
Зерновой союз просит железнодорожников наладить перевозки зерна на экспорт

В адрес президента АО «РЖД» Олега Белозёрова поступило обращение от Российского зернового союза (РЗС) с просьбой обеспечить перевозки экспортного зерна по направлению к зарубежным терминалам Балтийского моря, в том числе в Латвию. Об этом сообщил сайт agro2b.ru.

Трейдерам зерна «Российские железные дороги» отказывают «в 100 процентах случаев», рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. В связи с этим отечественные экспортёры оказались в тупике. По их словам, «рекордный экспортный потенциал», а это 40 миллионов тонн зерна, превышает прошлогодние показатели почти в два раза. На конъюнктуру рынка также повлияла ситуация из-за ограничений со стороны Турции и Египта.

По мнению экспертов, урожай зерна по итогам 2017-го также ожидается хорошим. Это может спровоцировать падение цен на внутреннем рынке и потерю зерна на хранении, уточнил Аркадий Злочевский.

С апреля 17-го года РЖД перестали согласовывать большую часть заявок на перевозку грузов в Латвию, сообщало ранее агентство Reuters. В числе причин назывался отказ прибалтийского государства поддержать строительство газопровода «Северный поток - 2». Впрочем, РЖД отрицают введение упомянутых санкций.

#Новости#Экономика#РЖД#Зерно#Латвия#Уборка зерновых
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