РЖД перекрыли аграриям путь в Балтию

Posted 26 мая 2017, 01:48
Published 26 мая 2017, 01:48
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
В адрес президента АО «РЖД» Олега Белозёрова поступило обращение от Российского зернового союза (РЗС) с просьбой обеспечить перевозки экспортного зерна по направлению к зарубежным терминалам Балтийского моря, в том числе в Латвию. Об этом сообщил сайт agro2b.ru.
Трейдерам зерна «Российские железные дороги» отказывают «в 100 процентах случаев», рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. В связи с этим отечественные экспортёры оказались в тупике. По их словам, «рекордный экспортный потенциал», а это 40 миллионов тонн зерна, превышает прошлогодние показатели почти в два раза. На конъюнктуру рынка также повлияла ситуация из-за ограничений со стороны Турции и Египта.
По мнению экспертов, урожай зерна по итогам 2017-го также ожидается хорошим. Это может спровоцировать падение цен на внутреннем рынке и потерю зерна на хранении, уточнил Аркадий Злочевский.
С апреля 17-го года РЖД перестали согласовывать большую часть заявок на перевозку грузов в Латвию, сообщало ранее агентство Reuters. В числе причин назывался отказ прибалтийского государства поддержать строительство газопровода «Северный поток - 2». Впрочем, РЖД отрицают введение упомянутых санкций.