«ВКонтакте» обещает эксклюзив выпускникам школ – 2017

Выпускникам-2017 предлагается вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов. Такие формы появятся автоматически — достаточно зарегистрировать свои данные в профиле. К примеру, абитуриенты смогут обсудить подготовку к ЕГЭ и праздничным вечеринкам. А затем, по задумке разработчиков, продолжить общение в новом, студенческом, статусе.