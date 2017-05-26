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Posted 26 мая 2017, 01:08

Published 26 мая 2017, 01:08

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

«ВКонтакте» обещает эксклюзив выпускникам школ – 2017

26 мая 2017, 01:08
Сюжет
Соцсети
К проекту могут присоединиться ребята с Дальнего Востока

Проект «Выпускной-2017» станет новым объединяющим инструментом соцсети «ВКонтакте». Акция объединит выпускников средних школ. Главной площадкой в социальной сети запланировано одноимённое сообщество. Именно там молодые люди и девушки почерпнут эксклюзивный контент о выпускниках.

Социальная сеть «ВКонтакте» уточняет: при вступлении в указанное сообщество выпускники получают стикеры, полный же набор станет доступен только за выполнение заданий. Скажем, часть бонусов выдаются после публикации фотографии с лентой выпускника – в том случае, если её распознает нейронная сеть.

Выпускникам-2017 предлагается вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов. Такие формы появятся автоматически — достаточно зарегистрировать свои данные в профиле. К примеру, абитуриенты смогут обсудить подготовку к ЕГЭ и праздничным вечеринкам. А затем, по задумке разработчиков, продолжить общение в новом, студенческом, статусе.

«Вот уже десять лет социальная сеть является главной площадкой для общения российских старшеклассников и студентов, – рассказал пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников. – Окончание школы — важный этап, поэтому мы решили помочь выпускникам облегчить конец учебного года, сохранить воспоминания и всегда оставаться на связи с друзьями из класса».

Новации проекта «Выпускной-2017» публикуются в сообществе vk.com/v17.

#Новости#Дальний Восток#Наука и технологии#ВКонтакте#Соцсети
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