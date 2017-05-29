Ремонт дорог в Приморье начнут в июне

Стоит отметить, что финансирование составит около 1,5 миллиарда рублей – как из федерального, так и регионального бюджетов. Эти деньги предназначены не только для ремонта дорожного покрытия, но и установки знаков, ограждений и барьеров на дорогах между муниципальными образованиями, а также внутри городов.