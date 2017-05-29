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Posted 29 мая 2017, 07:05

Published 29 мая 2017, 07:05

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Ремонт дорог в Приморье начнут в июне

29 мая 2017, 07:05
Деньги выделят 4 муниципальным образованиям

Администрация Приморья в июне заключит контракты на ремонт дорог в нескольких городах края. Кроме Владивостока, работы по восстановлению дорожного полотна пройдут в Артёмовском городском округе, а также Надеждинском и Шкотовском районах, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора, по всем объектам, запланированным для ремонта в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», вовсю идут торги.

«Для выполнения ремонта запланировано 42 объекта. В июне мы заключим по ним контракты. Все работы будут выполнены до октября включительно», - добавил Александр Швора.

Стоит отметить, что финансирование составит около 1,5 миллиарда рублей – как из федерального, так и регионального бюджетов. Эти деньги предназначены не только для ремонта дорожного покрытия, но и установки знаков, ограждений и барьеров на дорогах между муниципальными образованиями, а также внутри городов.

Примечательно, что накануне министр транспорта страны Максим Соколов предложил с 1 июля изымать у бездействующих регионов средства по программе и передать их других регионам. Приморье и Хабаровский край попали в число регионов, срывающих сроки реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

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