В «Единой России» заявили: Приморье лучше всех провело праймериз

Posted 29 мая 2017, 08:51
Published 29 мая 2017, 08:51
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Явку жителей Приморья на прошедшем 28 мая предварительном голосовании «Единой России» можно назвать рекордной для Дальнего Востока. Во Владивостоке проголосовало больше 25 тысяч человек, что составляет порядка 5,71 % от общего количества избирателей.
Такие данные озвучил на пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам праймериз, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валентин Шуматов. Он акцентировал внимание журналистов на строгом соблюдении процедуры голосования и отметил высокую конкуренцию по некоторым округам.
«Помимо Владивостока предварительное голосование проходило в 7 городах Приморья. На всех избирательных участках организовали серьёзную предварительную работу, чтобы процедура голосования прошла максимально бесконфликтно и прозрачно, – пояснил партсекретарь. – Модель голосования выбрали самую открытую. Она аналогична процедуре основных выборов, которые пройдут в сентябре, и отображает реальное отношение избирателей к представителям власти на местах. Процент явки показал, что участники предварительного голосования хорошо поработали на своих территориях, они узнаваемы, люди им доверяют».
Владивосток оказался самым конкурентным в плане борьбы, констатировали партийцы. В праймериз приняли участие представители разных поколений – те, кто никогда не занимался политикой, и те, кто в ней давно и обладает солидным опытом. Выдвигали свои кандидатуры как единороссы и сторонники партии, так и беспартийные граждане. Это подтвердило, что интерес к площадке «Единой России» достаточно высок.
«Разумеется, в ходе голосования при условии жёсткой конкуренции к нам в оргкомитет поступали обращения, ни одно из которых не осталось без внимания, – подчеркнул Валентин Шуматов. – Каждую жалобу мы тщательно рассмотрели с юридической стороны, ведь партия выступает за честную политическую борьбу. Отрадно, что в целом обращений оказалось немного, и на результаты праймериз они не повлияли».
В день единого предварительного голосования в оргкомитет поступило 27 сигналов о нарушениях. На следующий день к ним прибавились ещё несколько. В основном они касались агитации и деталей хода голосования.
Теперь «Единую Россию» ждёт формирование по результатам праймериз команды кандидатов на выборы в думу Владивостока, которые состоятся 10 сентября.