В «Единой России» заявили: Приморье лучше всех провело праймериз

Владивосток оказался самым конкурентным в плане борьбы, констатировали партийцы. В праймериз приняли участие представители разных поколений – те, кто никогда не занимался политикой, и те, кто в ней давно и обладает солидным опытом. Выдвигали свои кандидатуры как единороссы и сторонники партии, так и беспартийные граждане. Это подтвердило, что интерес к площадке «Единой России» достаточно высок.