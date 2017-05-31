Лето в Приморье начнётся с циклона

По информации портала «Примпогода», 1 июня характер погоды в регионе изменится. Погодные условия в Приморском крае будут определять фронтальные разделы циклона, вышедшего из Китая на западную акваторию Японского моря. В связи с этим в регионе пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах - даже с грозами. Ночной температурный фон при этом сохранится на уровне +7…+12 градусов, на севере – от 0 до +6. Днём в крае похолодает на 4–8 градусов. Температурный фон будет варьироваться от +10 до +22 градусов.