Лето в Приморье начнётся с циклона

Posted 31 мая 2017, 06:51
Published 31 мая 2017, 06:51
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Владивосток встретит лето дождём. Синоптики сделали прогноз на первый день долгожданного времени года, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня к Приморью подошёл очередной фронтальный раздел, который вызвал в отдельных районах кратковременные дожди с грозами, а также сильный ветер. При этом температура воздуха осталась прежней.
По информации портала «Примпогода», 1 июня характер погоды в регионе изменится. Погодные условия в Приморском крае будут определять фронтальные разделы циклона, вышедшего из Китая на западную акваторию Японского моря. В связи с этим в регионе пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах - даже с грозами. Ночной температурный фон при этом сохранится на уровне +7…+12 градусов, на севере – от 0 до +6. Днём в крае похолодает на 4–8 градусов. Температурный фон будет варьироваться от +10 до +22 градусов.
В краевом центре облачную погоду разбавит небольшой дождь. В городе подует умеренный северный ветер. Температура воздуха днём максимум составит +14…+17 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что июнь в Приморье, по данным синоптиков, будет прохладным и туманным. Самые холодные ночи ждут в начале лета жителей восточного побережья края, в остальных районах температура и осадки сохранятся в пределах нормы.