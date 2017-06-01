Эксперт: «Единой России» удалось избежать конфронтации на праймериз

Posted 1 июня 2017, 00:37
Published 1 июня 2017, 00:37
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Предварительное голосование партии «Единая Россия» во Владивостоке успешно завершилось, бюллетени подсчитаны, результаты оглашены. Однако разговоров о «чистоте» процесса меньше не становится. Бытует мнение о конфликтной ситуации внутри самой партии, эксперты и политологи с такой позицией не согласны. Почему подобные суждения появляются и какова реальная ситуация, в материале РИА «Восток-Медиа».
Праймериз переняли от выборов не только процедуру проведения, но и специфику информационного поля. Как и на любых выборах, предварительное голосование получило свою порцию кулуарных слухов и домыслов. В первую очередь они касались пула сторонников бывшего градоначальника Владивостока Владимира Николаева, которые по собственному желанию покинули праймериз в преддверии голосования.
Приморский политтехнолог, близкий к истеблишменту края и пожелавший не афишировать своё имя, рассказал о текущей ситуации.
«Сейчас очень важно избежать любых политических конфликтов внутри самой системы. В противном случае «Единая Россия» рискует повторить печальный опыт внутрипартийных войн КПРФ на прошлых выборах в Приморье. Тогда коммунисты из-за внутренних противоречий сдали свои позиции. Именно поэтому никаких конфликтов в преддверии выборов в думу быть не может. Позиция федерального центра по поводу тех, кто покинул досрочно праймериз, была вполне ясной. Все сигнал уловили и претензий не имеют», – отметил эксперт.
Схожее мнение и у политолога Виктора Бурлакова. Он отметил, что говорить о внутрипартийном конфликте ещё слишком рано. Более того, если и предположить возможность такового, то он будет носить личностный характер.
«Понятно, что такая большая партия, как «Единая Россия», не может обойтись без конфликта интересов. Обычное дело – слишком много заинтересованных персон. Однако если говорить о сторонниках Владимира Николаева, то посыл власти был вполне очевиден, и результат нам известен», – пояснил политолог.
Предварительное голосование ЕР прошло 28 мая. По Владивостоку проголосовало больше 25 тысяч человек, что составляет порядка 5,71 % от общего количества избирателей в городе. Что в свою очередь можно считать высоким показателем по всему Дальневосточному округу.