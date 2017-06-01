Эксперт: «Единой России» удалось избежать конфронтации на праймериз

«Сейчас очень важно избежать любых политических конфликтов внутри самой системы. В противном случае «Единая Россия» рискует повторить печальный опыт внутрипартийных войн КПРФ на прошлых выборах в Приморье. Тогда коммунисты из-за внутренних противоречий сдали свои позиции. Именно поэтому никаких конфликтов в преддверии выборов в думу быть не может. Позиция федерального центра по поводу тех, кто покинул досрочно праймериз, была вполне ясной. Все сигнал уловили и претензий не имеют», – отметил эксперт.