Во Владивостоке пожарной машине пришлось распихивать мешающие ей авто

Posted 1 июня 2017, 02:49
Published 1 июня 2017, 02:49
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
За минувшие сутки в Приморье произошло несколько квартирных пожаров, сообщает РИА «Восток-Медиа». Их причиной стали невнимательные курильщики.
В среду, 31 мая, во Владивостоке в доме по адресу: Авраменко, 6 загорелась квартира. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, сигнал о происшествии поступил в 18:58. Уже через две минуты на месте оказался пожарный расчёт. Сразу проехать к дому им не удалось – проезд загораживали припаркованные машины. Водителю пришлось маневрировать между транспортными средствами – однако несколько автомобилей он всё же задел.
Пожарные выяснили, что в одной из квартир дома загорелся матрас – по всей видимости, его хозяин просто уснул с непотушенной сигаретой. Возгорание ликвидировали всего за несколько минут.
Аналогичный случай произошёл в посёлке Новошахтинском Михайловского района. Минувшим утром там загорелась одна из квартир в доме на Советской улице. Как оказалось, двое жильцов пятого этажа неосторожно обращались с огнём во время курения. Из-за этого у них загорелся матрас. Сами они потушить огонь не смогли. Пожарные, прибывшие через три минуты после сообщения, быстро ликвидировали ЧП. Виновники случившегося не пострадали.
Стоит отметить, что неаккуратные курильщики частенько становятся виновниками пожаров в Приморье. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в этом месяце произошло несколько подобных инцидентов.