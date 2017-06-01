Во Владивостоке пожарной машине пришлось распихивать мешающие ей авто

В среду, 31 мая, во Владивостоке в доме по адресу: Авраменко, 6 загорелась квартира. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, сигнал о происшествии поступил в 18:58. Уже через две минуты на месте оказался пожарный расчёт. Сразу проехать к дому им не удалось – проезд загораживали припаркованные машины. Водителю пришлось маневрировать между транспортными средствами – однако несколько автомобилей он всё же задел.