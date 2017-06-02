Минус один: школьники Хабаровского края сдали ЕГЭ по профильной математике

«Около двух лет я усиленно изучала математику, готовилась к сдаче экзамена самостоятельно и занималась с репетитором два раза в неделю. Несмотря на то, что я собираюсь поступить на «Журналистику» в Педагогический институт Тихоокеанского государственного университета, я решила перестраховаться и сдать математику профильного уровня для запасного варианта поступления в РАНХиГС», — рассказала учащаяся хабаровского лицея «Ритм» Екатерина Улицкая.