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Posted 2 июня 2017, 03:50

Published 2 июня 2017, 03:50

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Минус один: школьники Хабаровского края сдали ЕГЭ по профильной математике

2 июня 2017, 03:50
Задания сложного уровня выполнили 3 556 человек

В Хабаровском крае сегодня, 2 июня, школьники отправились на ЕГЭ по математике профильного уровня. Всего испытание сдали 3 556 жителей региона. В качестве дополнительного экзамена этот предмет выбрали 1 634 хабаровских выпускника.

«Около двух лет я усиленно изучала математику, готовилась к сдаче экзамена самостоятельно и занималась с репетитором два раза в неделю. Несмотря на то, что я собираюсь поступить на «Журналистику» в Педагогический институт Тихоокеанского государственного университета, я решила перестраховаться и сдать математику профильного уровня для запасного варианта поступления в РАНХиГС», — рассказала учащаяся хабаровского лицея «Ритм» Екатерина Улицкая.

По информации пресс-службы министерства образования и науки края, математику профильного уровня выбирали в основном для поступления на инженерные специальности, а также на юридические и в вузы министерства обороны России. На решение КИМов участникам ЕГЭ отводится 3 часа 55 минут. Результаты экзамена будут известны 15 июня.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что 31 мая школьники сдали ЕГЭ по математике базового уровня. За ходом проведения экзамена следили работники учебных заведений, наблюдатели из числа студентов и специалисты городского управления образования. Сам предмет является одним из обязательных, но выбирать уровень школьники могут самостоятельно. Многие решаются на оба экзамена: и «базу», и «профиль».

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Результаты ЕГЭ#ЕГЭ#Математика
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