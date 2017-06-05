Энергетики Южно-Якутского филиала ДРСК искали бомбу

Местом для тренировки выбрали высоковольтную линию 35 киловольт (кВ) «Алексеевск – Укулан». Согласно плану, дежурному диспетчеру по телефону поступило сообщение о закладке взрывного устройства на этом энергообъекте филиала. Информация об угрозе возникновения террористического акта была оперативно передана руководству филиала и представителям подразделений МЧС, УФСБ, МВД и скорой медицинской помощи.