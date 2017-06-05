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Posted 5 июня 2017, 00:31

Published 5 июня 2017, 00:31

Modified 1 сентября 2022, 05:29

Updated 1 сентября 2022, 05:29

Энергетики Южно-Якутского филиала ДРСК искали бомбу

5 июня 2017, 00:31
Антитеррористическую тренировку провели на маршруте высоковольтной линии

«Южно-Якутские электрические сети» – филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК», входит в состав группы «РусГидро») провели антитеррористическую тренировку в Томмотском районе электрических сетей. Организаторы ставили своей целью проверить правильность действий персонала в условиях возможного террористического акта.

Местом для тренировки выбрали высоковольтную линию 35 киловольт (кВ) «Алексеевск – Укулан». Согласно плану, дежурному диспетчеру по телефону поступило сообщение о закладке взрывного устройства на этом энергообъекте филиала. Информация об угрозе возникновения террористического акта была оперативно передана руководству филиала и представителям подразделений МЧС, УФСБ, МВД и скорой медицинской помощи.

Первым на линию прибыла аварийно-восстановительная бригада по ремонту высоковольтных линий. Силами личного состава филиала ДРСК было организовано блокирование места обнаружения подозрительного предмета. А прибывшие на место сотрудники МВД оцепили территорию энергообъекта и приступили к выполнению мер по обеспечению безопасности в условиях угрозы террористического акта.

«Антитеррористические тренировки – это один из эффективных методов отработки практических действий как руководящего состава, так и всего персонала организации в условиях ЧС или террористических актов», – отметил специалист службы экономической безопасности Роман Волокитин.

Подобные тренировки регулярно проводятся во всех филиалах ДРСК. Действиям персонала Южно-Якутского филиала энергокомпании в экстренной ситуации была дана положительная оценка.

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