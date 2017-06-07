Минобороны пообещало обеспечить заказами Амурский судостроительный завод

«Ситуация на заводе выравнивается, и нас это очень радует. Министерство обороны, как и обещало, после сдачи первого судна рассмотрит вопрос о дополнительной загрузке завода, речь идёт как минимум о двух корветах. Правда, это уже будет в рамках новой программы вооружений. В любом случае, Амурский судостроительный завод без работы не останется, так как мы однозначно для себя решили, что строительство кораблей для Тихоокеанского флота мы будем вести именно здесь», — сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре.