Минобороны пообещало обеспечить заказами Амурский судостроительный завод

Posted 7 июня 2017, 02:00
Published 7 июня 2017, 02:00
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Специалисты Амурского судостроительного завода наверстать отставание, выйдя на плановые сроки строительства четырёх корветов по заказу министерства обороны России. Первое судно до конца июня должно завершить ходовые испытания. Готовность второго составляет около 80 процентов, его флот должен получить в октябре 2018 года. По остальным корветам работы также идут по графику.
«Ситуация на заводе выравнивается, и нас это очень радует. Министерство обороны, как и обещало, после сдачи первого судна рассмотрит вопрос о дополнительной загрузке завода, речь идёт как минимум о двух корветах. Правда, это уже будет в рамках новой программы вооружений. В любом случае, Амурский судостроительный завод без работы не останется, так как мы однозначно для себя решили, что строительство кораблей для Тихоокеанского флота мы будем вести именно здесь», — сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что у Минобороны было много претензий к заводу: предприятие на два года сорвало график сдачи первого корвета. Из-за этого судостроительный потерял несколько заказов. После налаживания экономической обстановки корабелам удалось наверстать сроки по другим суднам. Также предприятие заключило контракты на строительство двух паромов класса Ар5, которые будут курсировать по линии Ванино — Холмск. В первом и четвёртом кварталах 2018 года завод выполнит заказ для «Газфлота».
Также агентство сообщало, что судостроительный завод ждёт модернизация. Предприятие оснастят новым оборудованием в рамках федеральной целевой программы. На эти цели выделят 4,7 миллиарда рублей. Помимо переоснащения, деньги направят на перестройку цехов и ремонт зданий.
Юрий Борисов посетил и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, предприятие по заказу Минобороны России строит боевые самолёты Су-35С, а также ведёт работу над Перспективным авиационным комплексом фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50.
«Работы по истребителю пятого поколения вышли на финальную стадию. В этом году мы должны получить два лётных образца, которые будут подключены к испытаниям. А их серийная закупка запланирована с 2018 по 2025 годы. Что же касается СУ-35С, то этот истребитель себя хорошо зарекомендовал и имеет большой экспортный потенциал. По многим характеристикам он один из лучших в мире. По выпуску этих самолётов завод имеет длительный госконтракт», — сказал Юрий Борисов.