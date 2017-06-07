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Posted 6 июня 2017, 23:45

Published 6 июня 2017, 23:45

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

В Хабаровском крае изменят поддержку оленеводов

6 июня 2017, 23:45
Сюжет
Закон
Для развития отрасли губернатор предложил внести поправки в региональный закон

В правительстве Хабаровского края предлагают пересмотреть способы поддержки оленеводства в регионе. Чтобы улучшить эффективность отрасли, губернатор Вячеслав Шпорт предложил внести поправки в существующий краевой закон. В новой редакции предлагается сохранить оленеводческим хозяйствам господдержку на охрану поголовья от хищных зверей, на покупку комбинированных кормов в случае ЧС, на предоставление налоговых льгот, а также предусмотреть финансовую помощь на кредитные ресурсы.

Глава региона предлагает ввести новые направления краевой поддержки на развитие оленеводства, в том числе племенного. Как отмечают в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края, механизм господдержки является наиболее эффективным. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на наращивание поголовья северных оленей из краевого бюджета в течение четырёх лет направили порядка 3,5 миллиона рублей. За это время численность особей возросла в 2,5 раза.

По мнению экспертов, закон в новой редакции позволит сосредоточить финансы краевого бюджета на наиболее приоритетных и востребованных направлениях поддержки. Также это повысит доступность господдержки для оленеводческих хозяйств.

Сейчас на территории края домашним северным оленеводством занимаются семь хозяйств, в том числе территориально-соседские и родовые общины КМНС «Кела», «Малтан», «Оленевод», «Орон», «Нёут», ООО «Эжан», индивидуальный предприниматель Карамзина и более 100 личных подсобных хозяйств. С начала года поголовье северных оленей в Хабаровском крае составляет 4 641 голов, в том числе в оленеводческих хозяйствах — 2 062 голов, в хозяйствах населения — 2 579 голов.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Вячеслав Шпорт#Закон#Оленеводство
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