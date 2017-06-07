В Хабаровском крае изменят поддержку оленеводов

Глава региона предлагает ввести новые направления краевой поддержки на развитие оленеводства, в том числе племенного. Как отмечают в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края, механизм господдержки является наиболее эффективным. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на наращивание поголовья северных оленей из краевого бюджета в течение четырёх лет направили порядка 3,5 миллиона рублей. За это время численность особей возросла в 2,5 раза.