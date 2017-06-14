Об ипотеке под 8 % расскажут во Владивостоке

16 и 17 июня жители Владивостока смогут узнать всю информацию о том, где и как приобрести жильё на привлекательных условиях. Участие в ярмарке примут ведущие застройщики города. У многих из них сейчас можно приобрести жильё, взяв ипотеку от Сбербанка по рекордно низкой ставке – 8 % годовых.