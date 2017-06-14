Об ипотеке под 8 % расскажут во Владивостоке

Posted 14 июня 2017, 01:13
Published 14 июня 2017, 01:13
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
16 и 17 июня жители Владивостока смогут узнать всю информацию о том, где и как приобрести жильё на привлекательных условиях. Участие в ярмарке примут ведущие застройщики города. У многих из них сейчас можно приобрести жильё, взяв ипотеку от Сбербанка по рекордно низкой ставке – 8 % годовых.
На ярмарке недвижимости в эти пятницу и субботу строительные компании представят свои проекты жилых комплексов, также все желающие смогут узнать, где в городе можно приобрести готовое жильё на первичном и вторичном рынке. Кроме этого, сотрудники Сбербанка проконсультируют клиентов по вопросам ипотечного кредитования.
В одном месте жители города смогут узнать подробности о строящемся жилье, готовых домах и ознакомиться с предложениями на рынке недвижимости. Здесь же можно будет выбрать понравившуюся квартиру, оформить заявку на жилищный кредит и получить консультацию по налоговым вычетам и другим льготам.
«Для жителей Владивостока это хорошая возможность пообщаться в один день с застройщиками и кредитными экспертами, – рассказала начальник сектора по работе с партнёрами жилищного кредитования Приморского отделения ПАО «Сбербанк» Наталья Шестак. – Как показывает практика, на таких мероприятиях люди часто и принимают окончательное решение приобрести жильё».
Ярмарка недвижимости будет проходить во Владивостоке в отделении Сбербанка по адресу: проспект Красного Знамени, 59 в течение двух дней:
- 16 июня с 12 до 19 часов;
- 17 июня с 11 до 15 часов.