Александр Ролик: здравоохранение края получило новый импульс

Posted 16 июня 2017, 09:22
Published 16 июня 2017, 09:22
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Председатель Законодательного собрания Александр Ролик побывал в медицинских учреждениях Владивостока и Артёма, где поздравил медиков с профессиональным праздником.
Лучшие сотрудники краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи, поликлиники № 4 Владивостока, а также учреждений здравоохранения Артёмовского городского округа получили почётные грамоты и благодарности Законодательного собрания Приморского края.
«Сегодня у нас замечательный повод выразить искреннюю благодарность врачам, фельдшерам, медсёстрам, лаборантам, санитарочкам – всем, кто выбрал благородную миссию спасать самое дорогое – наше с вами здоровье, а подчас и жизнь», – сказал, обращаясь к медицинским работникам, Александр Ролик. Он подчеркнул, что развитие здравоохранения, обеспечение его доступности и повышение качества медицинской помощи всегда являются приоритетными в работе депутатов Законодательного собрания.
В мае 2017 года на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан депутаты Законодательного собрания рассмотрели вопрос реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края». Парламентарии высказали целый ряд замечаний. Так, департаменту градостроительства Приморского края рекомендовано именно в этом году освоить в полном объёме денежные средства, предусмотренные на строительство многопрофильной диагностической поликлиники в городе Артёме.
«Но в целом хочу отметить, что в результате совместных действий органов законодательной и исполнительной власти здравоохранение края в последние годы получило новый импульс развития, стало одним из высокотехнологичных направлений, – сказал Александр Ролик. – Укрепились технически муниципальные и краевые больницы и поликлиники, развиваются современные технологии диагностики и лечения, ведутся ремонт и переоборудование лечебных корпусов. Также введены в строй ряд новых медцентров, продолжается реконструкция онкодиспансера. При этом мы осознаём, что даже самая совершенная материальная база медицинских учреждений не даст результата, если за ней не будут стоять люди – неравнодушные, добросовестные, воспринимающие чужую боль как свою».
Депутаты Законодательного собрания уделяют повышенное внимание реализации программы «Земский доктор», привлечению и закреплению медицинских кадров для работы в небольших городах и на селе, обеспечению их жильём, повышению профессионального уровня и материального стимулирования. На одной из последних сессий краевого парламента в бюджете территориального фонда медицинского страхования увеличены расходы на высокотехнологичную медпомощь и выплаты сельским докторам.
Председатель Законодательного собрания также поздравил сотрудников Владивостокской больницы № 3, которая расположена в посёлке Трудовое. Александр Ролик поблагодарил медицинский персонал за хорошую работу и пожелал успехов в благородном и очень нужном труде.
«Безусловно, остаётся ещё немало нерешённых вопросов и проблем, напрямую влияющих на качество работы медицинских учреждений края, но сегодня, в ваш профессиональный праздник, хотелось бы сказать слова признательности за ваш благородный труд, верность своему призванию, терпение и внимание к людям, – сказал Александр Ролик. – Пусть высокой оценкой вам служат искренняя благодарность пациентов, удовлетворение от проделанной работы и полученных результатов. От всей души желаю счастья, здоровья, душевных сил, благополучия вам и вашим близким, а мы, депутаты, в свою очередь постараемся сделать всё, от нас зависящее, чтобы обеспечить вам достойные условия для работы и для жизни».