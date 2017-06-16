Александр Ролик: здравоохранение края получило новый импульс

«Безусловно, остаётся ещё немало нерешённых вопросов и проблем, напрямую влияющих на качество работы медицинских учреждений края, но сегодня, в ваш профессиональный праздник, хотелось бы сказать слова признательности за ваш благородный труд, верность своему призванию, терпение и внимание к людям, – сказал Александр Ролик. – Пусть высокой оценкой вам служат искренняя благодарность пациентов, удовлетворение от проделанной работы и полученных результатов. От всей души желаю счастья, здоровья, душевных сил, благополучия вам и вашим близким, а мы, депутаты, в свою очередь постараемся сделать всё, от нас зависящее, чтобы обеспечить вам достойные условия для работы и для жизни».