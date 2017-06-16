В Тюмени мужчина убил киянкой своего отца

Инцидент случился 23 апреля текущего года. Во время застолья отец с сыном поругались. 54-летний мужчина схватил киянку и несколько раз ударил ею своего отца, отчего тот скончался. Убийца был задержан сотрудниками полиции. На него было заведено уголовное дело. Об этом пишет megatyumen.ru.