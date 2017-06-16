В Тюмени мужчина убил киянкой своего отца

Posted 16 июня 2017, 14:38
Published 16 июня 2017, 14:38
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
Инцидент случился 23 апреля текущего года. Во время застолья отец с сыном поругались. 54-летний мужчина схватил киянку и несколько раз ударил ею своего отца, отчего тот скончался. Убийца был задержан сотрудниками полиции. На него было заведено уголовное дело. Об этом пишет megatyumen.ru.
В настоящее время следствие собрало все доказательства причастности мужчины к убийству своего отца. Материалы дела переданы прокурору.