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Posted 16 июня 2017, 14:38

Published 16 июня 2017, 14:38

Modified 14 декабря 2023, 16:06

Updated 14 декабря 2023, 16:06

В Тюмени мужчина убил киянкой своего отца

16 июня 2017, 14:38
Сюжет
Происшествие
В одной из квартир Тюмени отец с сыном распивали спиртные напитки. Между родственниками вспыхнула ссора, в результате которой сын до смерти забил отца киянкой.

Инцидент случился 23 апреля текущего года. Во время застолья отец с сыном поругались. 54-летний мужчина схватил киянку и несколько раз ударил ею своего отца, отчего тот скончался. Убийца был задержан сотрудниками полиции. На него было заведено уголовное дело. Об этом пишет megatyumen.ru.

В настоящее время следствие собрало все доказательства причастности мужчины к убийству своего отца. Материалы дела переданы прокурору.

#Новости#Россия#Происшествие
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