vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июня 2017, 08:00

Published 18 июня 2017, 08:00

Modified 17 сентября 2022, 14:35

Updated 17 сентября 2022, 14:35

В Приморье полиция уничтожила 600 квадратных метров дикой конопли

18 июня 2017, 08:00
Сюжет
Дикая природа
Стражи порядка изъяли 190 кустов растения

В Приморском крае полицейские обнаружили очаг произрастания дикой маньчжурской конопли. Кусты наркотического растения появились на площади в 600 квадратных метров. Сотрудники МВД уничтожили опасное для правопорядка растение.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что в районе села Звенигородка в Дальнереченском районе произрастает наркотическое средство. Они прибыли на место и обнаружили очаг с хаотично торчащими из земли кустами маньчжурской конопли. Её общая площадь составила 600 квадратных метров. Для предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, правоохранители ликвидировали находку. Они изъяли 190 кустов конопли и направили на исследование.

Согласно оценке экспертов, растения оказались каннабисом. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, стражи порядка продолжают выполнять меры для профилактики преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о диких растениях, которые содержат наркотик. Так, гражданский служащий войсковой части обнаружил кусты конопли на берегу реки и изготовил из них восемь граммов запрещённого вещества. Он попытался продать средство одному мужчине, но не знал, что тот служит в правоохранительных органах. За это, а также за незаконное хранение оружия злоумышленника осудили к пяти годам лишения свободы.

Материалы по теме
Житель Приморья вырастил на участке 810 кустов коноплиЖительница Херпучей заплатит трудом за 250 кустов конопли В Приморье наркополицейские сожгли больше 100 тысяч кустов конопли
#Полина Песляк#Новости#Общество#Дикая природа#Конопля#Мвд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика