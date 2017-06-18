В Приморье полиция уничтожила 600 квадратных метров дикой конопли

Posted 18 июня 2017, 08:00
Published 18 июня 2017, 08:00
Modified 17 сентября 2022, 14:35
Updated 17 сентября 2022, 14:35
В Приморском крае полицейские обнаружили очаг произрастания дикой маньчжурской конопли. Кусты наркотического растения появились на площади в 600 квадратных метров. Сотрудники МВД уничтожили опасное для правопорядка растение.
Полицейские получили оперативную информацию о том, что в районе села Звенигородка в Дальнереченском районе произрастает наркотическое средство. Они прибыли на место и обнаружили очаг с хаотично торчащими из земли кустами маньчжурской конопли. Её общая площадь составила 600 квадратных метров. Для предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, правоохранители ликвидировали находку. Они изъяли 190 кустов конопли и направили на исследование.
Согласно оценке экспертов, растения оказались каннабисом. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, стражи порядка продолжают выполнять меры для профилактики преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
РИА «Восток-Медиа» ранее писало о диких растениях, которые содержат наркотик. Так, гражданский служащий войсковой части обнаружил кусты конопли на берегу реки и изготовил из них восемь граммов запрещённого вещества. Он попытался продать средство одному мужчине, но не знал, что тот служит в правоохранительных органах. За это, а также за незаконное хранение оружия злоумышленника осудили к пяти годам лишения свободы.