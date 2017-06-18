В Приморье полиция уничтожила 600 квадратных метров дикой конопли

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о диких растениях, которые содержат наркотик. Так, гражданский служащий войсковой части обнаружил кусты конопли на берегу реки и изготовил из них восемь граммов запрещённого вещества. Он попытался продать средство одному мужчине, но не знал, что тот служит в правоохранительных органах. За это, а также за незаконное хранение оружия злоумышленника осудили к пяти годам лишения свободы.