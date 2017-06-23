На дорогах Владивостока готовятся к покраске ограждений

Во Владивостоке сегодня продолжаются работы по благоустройству. В круглосуточном режиме специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» по заказу муниципалитета заняты в наведении чистоты и порядка на улицах города, в парках, скверах, на автобусных остановках и в других уголках города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.