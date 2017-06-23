На дорогах Владивостока готовятся к покраске ограждений

Posted 22 июня 2017, 23:34
Published 22 июня 2017, 23:34
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
Во Владивостоке сегодня продолжаются работы по благоустройству. В круглосуточном режиме специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» по заказу муниципалитета заняты в наведении чистоты и порядка на улицах города, в парках, скверах, на автобусных остановках и в других уголках города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.
Как пояснили в управлении дорог и благоустройства, дорожники убирают мусор, высаживают цветы, ухаживают за зелёными насаждениями, ремонтируют дороги, обновляют разметку, а также выполняют множество других работ.
Минувшей ночью дорожные рабочие провели подготовку леерных ограждений к покраске. От остановки общественного транспорта «Проспект 100-летия Владивостока» и до «Некрасовской» они провели очистку и грунтование дорожного ограждения антикоррозийными смесями. В ближайшее время леера здесь покрасят.